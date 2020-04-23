عملية إنتاج تشكيلة iPhone 12 Series قد يتم تأخيرها إلى شهر أكتوبر

فاطمة أيت طالب - دبي - في حالة إذا كانت الشائعات السابقة صحيحة، فقد يتم تأجيل إطلاق تشكيلة iPhone 12 Series إلى شهر نوفمبر. إتضح أن هذه الشائعات تحتمل بعض الصواب، فقد صدر تقرير جديد من المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo يُفيد أن شركة آبل ستقوم بتأجيل إطلاق واحد على الأقل من طرازات iPhone 12.

ووفقا للتقرير الجديد من Ming-Chi Kuo، فهو يُشير إلى أنه نظرًا للتعقيدات التي ينطوي عليها تصميم iPhone 12 5G الذي تردد أنه سيضم شاشة بحجم 6.7 إنش، فمن المتوقع أن لا تبدأ عملية الإنتاج حتى شهر أكتوبر المقبل، مما يعني أن هناك إحتمال ألا يتم إطلاق هذا الهاتف حتى شهر نوفمبر. وحتى في ذلك الوقت، نتوقع أن يكون هذا الهاتف متوفرًا بأعداد محدودة.

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ومع ذلك، هذا لا يعني بأن بقية التشكيلة ستصل في الوقت المناسب. يقول Ming-Chi Kuo أن عملية إنتاج طرازات iPhone 12 ستبدأ في شهر سبتمبر، مما يعني أن هناك فرصة أن يتم إطلاقها في شهر أكتوبر الموالي فقط. ويقول المحلل المذكور آنفًا أن أحد أسباب هذا التأخير يرجع إلى إستخدام تكنولوجيا 5G، فقد تم إغلاق المختبر المخصص لإختبار تصميم الهوائي الذي ستستخدمه شركة آبل بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونتيجة لذلك، هذا الأمر سيمنع شركة آبل من المضي قدمًا في عملية الإنتاج. على إفتراض أنه لم يتم السيطرة على الوباء، فالمحلل Ming-Chi Kuo يعتقد أن شحنات iPhone 12 5G ستنخفض بشكل كبير، فهو يعتقد أنه سينتهي المطاف بشركة آبل بشحن وحدات أقل بنسبة 15 إلى 20 في المئة مما كان متوقعًا سابقًا.