Galaxy S20 Ultra يحصل على المرتبة السادسة في قائمة DxOMark

فاطمة أيت طالب - دبي - قام فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية أخيرًا بنشر مراجعته الكاملة لكاميرات الهاتف Galaxy S20 Ultra من سامسونج. من المحتمل أن يكون التأخير أمرًا جيدًا، فقد قامت شركة سامسونج بإصدار العديد من التحديثات التي تعمل على تحسين أداء الكاميرا الرئيسية للهاتف Galaxy S20 Ultra منذ إطلاقه في شهر مارس الماضي.

حصل الهاتف Galaxy S20 Ultra على نتيجة مميزة قدرها 132 نقطة في إختبار إلتقاط الصور، ولكن أداؤه في إختبار تصوير الفيديوهات لم يكن مثاليًا بحيث حصل على 102 نقطة في هذا الإختبار مما أدى إلى تقليص النتيجة الإجمالية للهاتف إلى 122 نقطة، وهذا ما جعل الهاتف بدوره يحتل المرتبة السادسة إلى جانب الهاتف Honor V30 Pro في قائمة أفضل الهواتف الذكية على مستوى قدرات الكاميرا.

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أشاد فريق DxOMark بألوان الهاتف Galaxy S20 Ultra الحيوية والنطاق الديناميكي الواسع والتحكم الجيد في الضوضاء. الكاميرا الواسعة الزاوية كانت الأفضل أيضًا في فئتها.

ومع ذلك، تعرض الهاتف Galaxy S20 Ultra للإنتقادات بسبب أداء الضبط التلقائي في البيئات المنخفضة الإضاءة، فالكاميرا الأساسية للهاتف والتي تبلغ دقتها 108 ميغابكسل تفتقر إلى خاصية Dual Pixel AF الموجودة في الكاميرا الأساسية للهاتف Galaxy S20 والتي تبلغ دقتها 12 ميغابكسل. ونتيجة لذلك، فقد تم تصنيف الضبط التلقائي في الهاتف Galaxy S20 Ultra على أنه أبطأ من الهواتف المنافسة، على الرغم من أنه لا يزال دقيقًا.

على الرغم من إتساعه، فلم يكن النطاق الديناميكي جيدًا مثل Huawei P40 Pro، وكانت حدة الوضوح أقل قليلاً من الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro الذي يُنتج صورًا عالية الجودة بدقة 25 ميغابكسل. وأخيرًا، أوضح فريق DxOMark أن بعض التشوهات تظهر في الصور الملتقطة بإستخدام الكاميرا المُقربة.