شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. كيف تعثر على فلاتر الواقع المعزز AR على انستجرام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن انستجرام يمتلك العديد من فلاتر الواقع المعزز AR على المنصة، فهى ممتعة وتتيح للمستخدمين تجربة أنواع مختلفة من تأثيرات الواقع المعزز المتاحة على النظام الأساسي، وقد أطلق انستجرام أيضًا أداة Spark AR Creator التي تتيح للمستخدمين إنشاء ملصقاتهم المخصصة.

ومع ذلك، هناك العديد منها متاحة بالفعل، لذلك فإذا كنت ترغب في تجربتها فيمكنك اتباع الخطوات التالية:

أين تجد فلاتر الواقع المعزز على انستجرام؟

يمكن العثور على ملصقات AR على انستجرام في عدة أماكن مختلفة مثل القصص التي نشرها أشخاص آخرون، أو باستخدام معرض الفلاتر، ومتابعة منشئي الواقع المعزز على إنستجرام والمزيد.

قصص انستجرام: يمكنك استخدام أي ملصق AR منشور في القصة من قبل أصدقائك في قصصهم، كل ما عليك فعله هو الضغط على عنوان "الفلتر" من الزاوية اليسرى العليا ثم الضغط على زر جربه بجواره.

ابحث عن ملصقات AR: افتح كاميرا انستجرام واسحب لليمين من قائمة الفلاتر في الأسفل حتى ترى خيار البحث، اضغط عليها وابحث عن ملصقات AR التي تريد استخدامها.

تابع مُنشئو AR: على انستجرام، اضغط فوق علامة التبويب Effects على ملفهم الشخصي لمشاهدة مجموعة الفلاتر الخاصة بهم.

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لاحظ أيضًا أنك بحاجة إلى حفظ الفلاتر المفضلة لديك حتى لا تضطر إلى البحث عنها لاستخدامها مرة أخرى.

كيفية استخدام فلاتر انستجرام AR:

1. افتح انستجرام على هاتفك الذكي واضغط على أيقونة Stories (رمز الكاميرا من الزاوية اليسرى العليا)

2. الآن ، تحتاج إلى العثور على ملصقات AR التي رأيتها في الخطوة السابقة وأضفتها لهم كمفضل.

3. حدد الملصق عن طريق التمرير لليمين واضغط مع الاستمرار على زر الكاميرا لبدء التسجيل.