شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة ناسا تلتقط صورة للكرات النارية من دش نيزكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت وكالة ناسا بعض الشهب بالكاميرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث يحدث الدش النيزكى Lyrid لعام 2020، فتم التقاط الكرات النارية من الدش النيزكى، الذي بلغ ذروته في وقت متأخر يومى (21-22 أبريل)، من جانب العديد من الكاميرات مع شبكة Fireball في وكالة ناسا في الساعات الأولى من الصباح.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، كانت شهب Lyrid تضيء سماء الفجر في مواقع في جميع أنحاء البلاد، ويحدث تساقط الشهب كل عام في أبريل عندما تمر الأرض من خلال مسار الحطام الذي خلفه المذنب تاتشر (المعروف رسميًا باسم C / 1861 G1 تاتشر).

قال مسئولون في وكالة ناسا إن سجلات الدش النيزكي تعود إلى أكثر من 2700 عام، مما يجعلها واحدة من أقدم عروض النيزك المعروفة.



دش نيزكى

استخدمت ناسا 17 كاميرا مختلفة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع مجموعة من ستة منتشرة عبر ولاية ألاباما وجورجيا وتينيسي ونورث كارولينا وخمس في نيو مكسيكو وأريزونا وثلاث مجموعات كاميرات في ولاية أوهايو بمنطقة بنسلفانيا وفلوريدا.

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وقال مسئولو ناسا في بيان: "في حين أن معدلات Lyrids للساعة يمكن أن تكون منخفضة، فمن المعروف أيضًا أنها تنتج كرات نارية ساطعة، ونتوقع هذا العام معدلات تصل إلى 15 نيزك في الساعة".

وتزامنت الذروة أيضًا مع يوم الأرض والأسبوع الدولي للسماء المظلمة، وهو الوقت الذي يستمتع فيه مراقبو السماء حول العالم بروعة السماء الليلية.

قال بيل كوك، رئيس مكتب البيئة للأرصاد الجوية في وكالة ناسا في مركز مارشال لرحلات الفضاء في ناسا: "سيكون هذا بالفعل عامًا جيدًا بالنسبة إلى Lyrids ومن المثير أن تكون الذروة في يوم الأرض وفي منتصف أسبوع السماء المظلمة الدولي".

أضافت كوك: "في حين أن Lyrids ليست غزيرة مثل زخات النيزك الأخرى مثل Perseids أو Geminids، فإنها عادة ما تنتج بعض الكرات النارية الساطعة".