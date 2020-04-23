شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إحباط 2000 عملية احتيال عبر الإنترنت متعلقة بكورونا فى بريطانيا خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة (NCSC) خدمة تتيح للأشخاص الإبلاغ عن رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة، إلى جانب حملة لتعزيز "الوعي الإلكتروني"، وذلك بعد إنهاء أكثر من 2000 عملية احتيال عبر الإنترنت متعلقة بفيروس كورونا في شهر واحد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يحاول المجرمون بشكل متزايد استغلال مخاوف الناس بشأن انتشار فيروس كورونا من أجل خداعهم.

كما قال جيريمي فليمنج، مدير المقر الرئيسي للاتصالات الحكومية: "إن الأزمة الحالية تغير العالم بسرعة كبيرة، وحجم النشاط بين المجرمين الإلكترونيين الانتهازيين الذين يسعون إلى الاستفادة من الفيروس يجب أن تهمنا جميعًا."

تقدم حملة NCSC مجموعة من نصائح السلامة العامة عبر الإنترنت لمستخدمي الإنترنت في المملكة المتحدة، بما في ذلك نصائح حول كيفية حماية كلمات المرور والحسابات والأجهزة.

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ويتضمن أيضًا نصائح جديدة حول كيفية استخدام تطبيقات مكالمات الفيديو بأمان مثلZoom ، بعد مخاوف الأمان التي أثيرت حول هذه التطبيقات.

فيما أطلقت NCSC أيضًا "خدمة الإبلاغ عن البريد الإلكتروني المشبوه"، والتي تسمح للأشخاص بإعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني التي يعتقدون أنها رسائل احتيال إلى المركز لتحليلها واتخاذ مزيد من الإجراءات، وتم تطويرها بالاشتراك مع شرطة مدينة لندن، حيث يمكن للمستخدمين إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني إلى [email protected]، وسيختبر البرنامج الآلي التابع لـ NCSC على الفور صلاحية أي موقع مرتبط.

حذر عدد من المنظمات والوكالات الاستهلاكية من زيادة الجرائم السيبرانية التي تتطلع إلى الاستفادة من المخاوف بشأن تفشي COVID-19، وأشار استطلاع حديث أجرته شركة TSB المصرفية إلى أن 42 % من الناس يعتقدون أنهم استهدفوا بواسطة بريد إلكتروني زائف منذ بدء تفشي المرض.

وقال سياران مارتن، الرئيس التنفيذي لـ NCSC: "مع زيادة استخدام التكنولوجيا، هناك طرق مختلفة يمكن للمهاجمين أن يضروا بها"، مضيفا: "لكن يمكن للجميع المساعدة في إيقافهم باتباع حملة التوجيه التي أطلقناها اليوم".