شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيقات تتبع انتشار فيروس كورونا عبر البلوتوث تظهر نتائج متواضعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما أطلقت سنغافورة أول تطبيق هاتف ذكي من نوعه الشهر الماضي لتحديد وتنبيه الأشخاص الذين تفاعلوا مع حاملي فيروس كورونا الجديد، كانت الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5.7 مليون شخص بها 385 حالة إصابة، ولكن حتى مع ارتفاع عدد الحالات في البلد - المحظور - إلى ما يزيد عن 9000 شخص، قام واحد فقط من كل خمسة أشخاص بتنزيل التطبيق، والذى يحمل اسم TraceTogether، ويستخدم إشارات Bluetooth لتسجيل الدخول عندما يكون الأشخاص قريبين من بعضهم البعض.

وبحسب موقع TOI الهندى، فتظهر الأرقام المتواضعة في دولة ماهرة بالتكنولوجيا، حيث ترتفع الثقة في الحكومة، التحديات التي تواجه سلطات الصحة العامة وخبراء التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم الذين يتطلعون إلى الخروج من عمليات الحظر المنزلي ويعتقدون أن تطبيقات تتبع الاتصال يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في إعادة تشغيل الاقتصادات.

ويستخدم عدد قليل من البلدان، بما في ذلك كوريا الجنوبية، أساليب عالية التقنية لتتبع الاتصال تتضمن تتبع مواقع الأشخاص عبر شبكات الهاتف، ولكن يُنظر إلى هذه الأساليب المركزية القائمة على المراقبة على أنها غازية وغير مقبولة في العديد من البلدان لأسباب تتعلق بالخصوصية.

ويتطلب نهج البلوتوث، الذي يتم اتباعه في مراحل مختلفة من قبل الحكومات عبر أوروبا وأمريكا اللاتينية، وكذلك في أستراليا والعديد من دول آسيا، أغلبية الناس في منطقة جغرافية لاعتمادها حتى تكون فعالة، وقد وصل تطبيق في الهند، يُعتقد أنه الثاني في العالم على الإنترنت بعد سنغافورة، إلى 50 مليون عملية تنزيل على هواتف أندرويد، التي تهيمن على السوق.

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ولعل هذا جزء صغير من قاعدة مستخدمي الهواتف الذكية البالغ عددهم 500 مليون، ناهيك عن عدد السكان الذين يزيد عددهم عن 1.3 مليار، وقال فريدريك جيرون، المحلل المقيم في سنغافورة في شركة فورستر لأبحاث السوق، في إشارة إلى TraceTogether: "يتطلب الأمر قدرًا كبيرًا من الجهد من جانبك كمستخدم والقيمة ليست ملموسة للغاية".

وقد أعلن رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج يوم الثلاثاء عن جهود جديدة لمكافحة الفيروسات وقال: "سنحتاج إلى تعاون الجميع لتثبيت واستخدام" تطبيقات مثل TraceTogether، على الرغم من أنه لم يصرح بالقول إنها ستكون إلزامية.

ولا تزال الجهود في سنغافورة والهند وأماكن أخرى في مراحلها الأولى، ويمكن للمبادرة المشتركة التي أعلنت عنها آبل وجوجل الأسبوع الماضي أن تعزز المفهوم، جزئياً من خلال حل المشكلات الفنية الرئيسية، حيث تتمتع التطبيقات أيضًا بفائدة محدودة أثناء عمليات الحظر المنزلي، ولكن يمكن أن تكون أكثر جاذبية عندما يكون الأشخاص في اتصال متكرر مرة أخرى، فعلى سبيل المثال، تطرح شركة السيارات الإيطالية فيراري تطبيقًا طوعيًا لتتبع الاتصال كجزء من برنامجها لإعادة فتح مصانعها بأمان، وفي أستراليا ، اقترحت الحكومة أن مثل هذه التطبيقات قد تكون إلزامية، على الرغم من أن هذا النهج يعارض بشدة من قبل الحكومات الأوروبية ومناصري الخصوصية.

ويستخدم البلوتوث للبث وتلقي إشارة مشفرة ومسموعة من الهواتف المجاورة وإنشاء سجل للتفاعلات التي تبقى على الهاتف، بحيث لا يتم الكشف عن أسماء المستخدمين وأرقامهم، وإذا كان اختبار الشخص إيجابيًا لـ COVID-19، فيمكن تنبيه الأشخاص الذين كانوا بالقرب من هذا الشخص لفترة معينة من الوقت عبر هواتفهم.