شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 229 مليون مستخدم نشط يوميا على سناب شات بفضل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت Snap الشركة الأم لمنصة الوسائط الاجتماعية الشهيرة Snapchat، ارتفاع مستخدميها بنسبة 20 % تقريبًا بعد زيادة إيرادات الربع الأول بنسبة 44 % (على أساس سنوى) إلى 462 مليون دولار، إلى جانب قاعدة مستخدمي Snapchat اليومية النشطة التي تصل إلى 229 مليون، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20% عن العام الماضي.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد ازداد عدد المستخدمين بالتتابع وعلى أساس سنوي في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا وبقية العالم على كل من نظامي iOS وأندرويد، وفي المتوسط ​​، تم إنشاء أكثر من 4 مليارات سناب كل يوم في الربع الأول من عام 2020.

وقال إيفان شبيجل الرئيس التنفيذى لسناب شات:"نحن ممتنون لإتاحة الفرصة لخدمة مجتمعنا وشركائنا خلال هذا الوقت العصيب"، وأضاف: "يساعد Snapchat الأشخاص على البقاء على مقربة من أصدقائهم وعائلاتهم أثناء انفصالهم جسديًا، وأنا فخور بفريقنا للتغلب على العديد من تحديات العمل من المنزل خلال هذا الوقت بينما نواصل تنمية أعمالنا ودعم أولئك المتأثرين".

وأضاف أن إجمالي الوقت اليومي الذي تقضيه Snapchatters في مشاهدة اكتشاف المحتوى زاد بنسبة تزيد عن 35 % على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2020، حيث قال: "لقد زاد إجمالي الوقت اليومي الذي يقضيه مستخدمى سناب شات أثناء مشاهدة العروض أكثر من الضعف مقارنة بالربع الأول من عام 2019، وفي الربع الأول من عام 2020، وصل أكثر من 60 عرضًا إلى جمهور شهري بأكثر من 10 ملايين مشاهد، ارتفاعًا من 50 عرضًا في الربع الرابع من عام 2019 ".

Advertisements

وقالت الشركة إنها ستواصل الاستثمار في الكاميرا ومنصات الواقع المعزز، حيث قالت: "أكثر من 75 في المئة من المستخدمين النشطين يوميًا يتفاعلون مع الواقع المعزز كل يوم في المتوسط، وفي نهاية الربع الأول من عام 2020، أنشأ مجتمعنا أكثر من 900،000 عدسات من خلال Lens Studio، ارتفاعًا من أكثر من 700،000 في نهاية الربع الرابع من عام 2019 ".

ومع تحول الأشخاص إلى مؤتمرات الفيديو والبث المباشر للتواصل مع الأصدقاء والعائلة، شهدت Snap زيادة في التنزيلات اليومية لـ Snap Camera أكثر من 30 مرة، وهو تطبيق سطح مكتب يسمح للأشخاص بإضافة مجموعتنا الكاملة من العدسات إلى أي خدمة فيديو يستخدمونها.

كما أطلق Snap أيضًا App Stories، والذي يجلب ميزة القصص الشهيرة إلى التطبيقات تم إنشاؤها بواسطة مطوري برامج من جهات خارجية، كما أطلقت خمس ألعاب جديدة على مستوى العالم، وهي أكبر عدد في أي ربع منذ إطلاقها، كذلك فقد “زاد التواصل مع الأصدقاء بنسبة تزيد عن 30 % في الأسبوع الأخير من شهر مارس مقارنة بالأسبوع الأخير من شهر يناير، مع أكثر من زيادة بنسبة 50 في المائة في بعض المناطق الجغرافية الأكثر تأثراً.