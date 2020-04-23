شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على غرار فيس بوك.. انستجرام يسعى لطرح ميزة "الحسابات التذكارية" للمتوفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن فيس بوك يمتلك ميزة "الحسابات التذكارية" للمتوفين، إلا أن تسريبا حديث كشف أن فيس بوك تختبر توفير هذه الميزة في انستجرام أيضا، وذلك لتحويل حساب المستخدم المتوفي إلى "تذكارى"، ليتم فيه حفظ كل ما نشره المستخدم، مع إضافة عبارة Remembering أسفل صورته الشخصية.

وقد كشفت عن هذه الميزة المسربة الشهيرة "Jane Manchun Wong"، حيث نشرت تغريدة تكشف فيها عن عمل انستجرام على هذه الميزة، فيما يوفر انستجرام من خلال مركز الدعم والمساعدة التعليمات اللازمة للإبلاغ عن حساب شخص ما بأنه متوفى، كما تطلب المنصة من المستخدمين تزويدها بأدلة تثبت ذلك مثل صورة عن بيان الوفاة أو أخبار منشورة في المواقع وغيرها.

وعند الإبلاغ من قبل شخص مقرب جداً ومن عائلة المتوفى أيضا، فإنه يمكنه طلب حذف الحساب بكافة محتوياته من منشورات، أو ستحوله انستجرام إلى حساب تذكاري لتخليد ذكراه، حيث يدرك فيس بوك أنه مع زيادة عدد مستخدميها يصبح لديها عشرات ملايين الحسابات التي تعود لأشخاص توفوا. وبتحويلها إلى حسابات تذكارية فإنها تعطيها نوع من الاحترام والتقدير وكذلك التمييز عن حسابات المستخدمين الأحياء.