علوم وتكنولوجيا

الأرصاد تحذر من حالة الطقس أول أيام رمضان المبارك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من هبوب رياح نشطة قد تصل إلى حد العاصفة، الجمعة أول أيام رمضان المبارك و تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار طوال اليوم، في الأحوال الجوية بدءًا من الجمعة، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية على كافة الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وعلى نواحي شمال الصعيد وفي باقي أجزاء شبه جزيرة سيناء.

و تشهد محافظات الجمهورية عدم استقرار، في الأحوال الجوية نظرا لما تشهده الساعات القليلة قبل أول أيام شهر رمضان المبارك من نشاط في حركات الرياح، فتتراوح سرعة الرياح من 70 إلى 60 كم/ساعة، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مختلف الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ومنطقة خليج السويس وخليج العقبة، يصاحب ذلك ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد في درجات الطقس خلال بعض ساعات النهار في هذه الساعات.

وجهت هيئة الأرصاد الجوية العديد من التحذيرات الهامة بخصوص حالة الطقس أول أيام رمضان وذلك لتجنب حدوث أي حالة من حالات حوداث الطرق أو تعرض أي مواطن لأي حالة سيئة وجاء على أبرز هذه التحذيرات:

– يرجي عدم خروج مرضي الجهاز التنفسي والجيوب الانفيه .
– يرجي عدم الوقوف بجانب الأشجار و الوحات الاعلانيه .
 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تحذر من حالة الطقس أول أيام رمضان المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا