الأرصاد تحذر من حالة الطقس أول أيام رمضان المبارك

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من هبوب رياح نشطة قد تصل إلى حد العاصفة، الجمعة أول أيام رمضان المبارك و تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار طوال اليوم، في الأحوال الجوية بدءًا من الجمعة، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية على كافة الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وعلى نواحي شمال الصعيد وفي باقي أجزاء شبه جزيرة سيناء.

و تشهد محافظات الجمهورية عدم استقرار، في الأحوال الجوية نظرا لما تشهده الساعات القليلة قبل أول أيام شهر رمضان المبارك من نشاط في حركات الرياح، فتتراوح سرعة الرياح من 70 إلى 60 كم/ساعة، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مختلف الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ومنطقة خليج السويس وخليج العقبة، يصاحب ذلك ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد في درجات الطقس خلال بعض ساعات النهار في هذه الساعات.

وجهت هيئة الأرصاد الجوية العديد من التحذيرات الهامة بخصوص حالة الطقس أول أيام رمضان وذلك لتجنب حدوث أي حالة من حالات حوداث الطرق أو تعرض أي مواطن لأي حالة سيئة وجاء على أبرز هذه التحذيرات:

– يرجي عدم خروج مرضي الجهاز التنفسي والجيوب الانفيه .

– يرجي عدم الوقوف بجانب الأشجار و الوحات الاعلانيه .

