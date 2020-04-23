شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الروبوت صوفيا فى يوم الأرض: تذكروا أن الإنسان والروبوت فى هذا الأمر معًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الروبوت صوفيا، الشكر إلى العاملين والمهتمين بالقضايا البيئية، في يوم الأرض، كما طالبت جمهورها بضرورة التذكر بأن الإنسان والروبوت يعيشون في الأمر نفسه معا.

وقال الروبوت صوفيا، عبر حسابها بموقع انستجرام:"يوم الأرض سعيد.. شكرا للجميع على العمل بلا كلل للحفاظ على كوكبنا، تذكر ، بغض النظر عمن أنت، إنسان أو روبوت، فنحن جميعًا في هذا الأمر معًا".



الرويوت صوفيا

فيما وجه الكثر من متابعيها، رسائل، حيث قال أحدهم:" لقد سخروا منك لكونك روبوت ولكن من يضحك الآن عندما تكون الوحيد المناعي لكورونا"، وكتب آخر:" الكوكب ليس بصحة جيدة ، يحتاج البشر إلى الموت، لديهم يوم عظيم".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، طالب بعودة الدول إلى اتفاقية باريس للحد من التلوث وذلك في يوم الأرض الذى يوافق اليوم، والتي انسحب الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب منها من قبل.

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وقال باراك أوباما، عبر حسابه بموقع انستجرام:" في مثل هذا اليوم قبل 50 عامًا ، انضم الملايين من الناس من كل ركن من أركان بلدنا في قضية مشتركة للمطالبة بالحماية الأساسية لحماية كوكبنا للأجيال القادمة".

وأضاف:"ساعد يوم الأرض الأول في تغيير طرق تفاعلنا مع العالم من حولنا ، وغيّر كيفية رؤيتنا لتأثيرنا على العالم الطبيعي ملهمًا إنشاء وكالة حماية البيئة والتشريع التاريخي الذي يحمي الهواء الذي نتنفسه والماء شربنا، والحيوانات التي عاشت معنا".

وأوضح:"اليوم ، يتم تذكيرنا أكثر من أي وقت مضى بالدور الذي نلعبه ومسؤولية حكومتنا لضمان عدم تمرير عالم لا يمكن إصلاحه لأطفالنا.. يبدأ ذلك بعدم إنكار الأدلة التي قدمها العلماء وناشطو المناخ حول تغير المناخ، يجب أن نطلب المزيد من حكومتنا، والعودة إلى اتفاقية باريس ، والعمل لقيادة العالم في الحد من التلوث الذي لا يزال يتسبب في تغير المناخ".

ويحتفل العالم بيوم الأرض كانت في 22 أبريل 1970، حيث خرج ملايين الأمريكيين في جميع أنحاء البلاد للخارج لحضور الفعاليات الخاصة بالبيئة، بالإضافة إلى المسيرات الاحتجاجية عن سوء معاملة الكوكب، وكان يُنظر إلى البيئة في ذلك الوقت على أنها قضية محايدة يمكن أن يشارك فيها الجميع.