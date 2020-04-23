شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى ذكرى ميلاده.. ما لا تعرفه عن "راى توملينسون" مخترع البريد الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد المبرمج الأمريكي راي توملينسون، هو مخترع البريد الإلكتروني، حيث يدين له العالم بالفضل على إنجازه الأعظم الذى ساعد فى ربط البشرية، فهو واحد من العظام الذين وضعوا نواة العديد من الابتكارات التكنولوجية، التى نجنى ثمارها فى عصرنا الحالى، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عنه كما يلى:

- ولد "توملينسون"فى 23 أبريل 1941، وتخرج من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا، وكتب أول بريد إلكتروني في التاريخ في 1971.

- تمكن فى عام 1971 من تطوير أول نظام شبكى للبريد الإلكترونى، حينما كان يعمل فى شركة "Bolt، Beranek، and Newman"، التى كانت مسئولة بشكل مستقل عن تطوير بدايات الإنترنت بنسخة تعرف بـ "أربانت"، بحيث يمكن لشخصين تبادل الرسائل من خلال شبكتين مختلفتين.

- هو صاحب فكرة استخدام علامة @ لفصل هوية الشخص عن الشبكة التي تتصل بها.

-جاءت فكرة تطوير البريد الإلكترونى من أجل كتابة رسائل تعرف بـSNDMSG التى تتيح للعاملين فى شبكة "أربانت" أن يتركوا من خلالها رسائل لبعضهم البعض الآخر، والتى كانت تعتبر نواة البداية لما نحن عليه اليوم.

- فى شهر يوليو من العام 1982 أرسل "راى توملينسون" أول رسالة إلكترونية فى التاريخ، وقد وصلت الرسالة إلى العنوان الذى تم إرسالها إليه، حيث أرسلها لنفسه.

- كتب توملينسون: "أرسلت أول بريد إلكتروني بين جهازين متجاورين مرتبطين عبر شبكة اربانت".

- كان توملينسون لا يتذكر محتوي أول رسالة قام بإرسالها عبر البريد الإلكترونى، لكنه قال:"كانت على الأرجح تحوي الحروف الأولى من لوحة مفاتيح الكمبيوتر بالإنجليزية أو شيئا من هذا القبيل".

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- توفى عن عمر 74 عاما فى 5 مارس عام 2016.