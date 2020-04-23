شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثغرة فى أجهزة آيفون وآيباد ربما أتاحت سرقة بيانات على مدى سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم شركة أبل إصلاح ثغرة قالت شركة أمنية إنها ربما عرضت أكثر من نصف مليار هاتف آيفون للاختراق.

وهذا الخلل البرمجى الذى يوجد فى أجهزة آيباد أيضا اكتشفته شركة زيكوبس المتخصصة فى أمن الهواتف المحمولة وتتخذ من سان فرانسيسكو مقرا أثناء تحقيقها فى هجوم إلكترونى متطور تعرض له أحد العملاء نهاية عام 2019.

وقال زوك أفراهام الرئيس التنفيذى لشركة زيكوبس إنه عثر على دليل على أن هذه الثغرة تم استغلالها فى ما لا يقل عن ست عمليات اختراق إلكترونية.

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واعترف متحدث من أبل بوجود خلل فى النظام البرمجى للبريد الإلكترونى لأبل بأجهزة آيفون وآيباد المعروف باسم (ميل آب) وقال إن الشركة توصلت إلى حل سيكون متاحا ضمن التحديث القادم لملايين الأجهزة التى بيعت عالميا.

ورفضت أبل التعليق على بحث أفراهام الذى نشر اليوم الأربعاء ويشير إلى أن الثغرة يمكن الولوج إليها عن بعد وأنها استخدمت بالفعل فى اختراق أجهزة مستخدمين من كبار الشخصيات.

وقال أفراهام إنه وجد ما يدل على أن برنامجا خبيثا استغل الثغرة فى نظام تشغيل هواتف أبل آي.أو.إس منذ يناير 2018. ولم يستطع تحديد هوية المخترقين كما لم تستطع رويترز التحقق من زعمه من مصدر مستقل.