شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمنافسة Zoom.. واتس آب يتيح للمستخدمين إجراء مكالمات فيديو تضم 8 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت خدمة التراسل الفوري "واتس آب" إصدارا تجريبيا جديدا، والذى يوفر ميزة جديدة لمكالمات الفيديو الجماعية والمكالمات الصوتية للمجموعات التي كانت تقتصر فى السابق على 4 أعضاء فقط، إذ يضاعف واتس آب الآن عدد المشتركين في المكالمات الجماعية إلى 8 أعضاء.

وبحسب موقع fonearena الهندى، فعلى غرار التطور السريع الذى لحق بالكثير من تطبيقات التواصل الاجتماعي التي تم تحديثها بدعم عدد أكبر في المكالمات الجماعية، فإن واتس آب يوفر اليوم دعم عدد أكبر في مكالمات الفيديو الجماعية وأيضاً المكالمات الصوتية الجماعية.

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وحتى الآن لا يزال تطبيق واتس آب يجذب أكبر قاعدة من المستخدمين في العالم، إذ تحرص شركة فيس بوك على تحديث التطبيق بمميزات أكثر لتحسين تجربة المستخدم، حيث أصبح التطبيق يدعم عدد أكبر في مكالمات الفيديو يصل إلى 8 أشخاص، وهي من المميزات المطلوبة خلال الفترة الأخيرة مع فرض العزل المنزلي على الكثير من الدول نتيجة لانتشار فيروس كورونا.

فيما تتوفر هذه الميزة الجديدة في المكالمات الجماعية عبر الإصدار التجريبي لتطبيق واتس اب على منصتي الأندرويد وiOS، حيث يتوفر في الإصدار 2.20.133 على منصة الأندرويد، بينما يأتي الإصدار التجريبي على منصة iOS رقم 2.20.50.25.

كذلك فمن خلال الإصدار التجريبي الجديد يمكن أن يبدأ المستخدم مكالمات جماعية مباشرة وضم أكثر من 4 أشخاص في المكالمات، أو يمكن للمستخدمين بدء مكالمات جماعية من التبويب الخاص بالمكالمات في تطبيق WhatsApp ومن ثم إضافة الأشخاص المشاركين بشكل فردي.