تكنولوجيا: شاهد أول فيديو تم نشره على يوتيوب منذ 15 عاما

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، يعمل منشئو المحتوى باستمرار على إنتاج محتوى جديد مسلٍ وأصلي، وخاصة على موقع يوتيوب، حيث يوجد أكثر من ملياري مستخدم لذا فمهمة إبهارهم وجذب انتباههم ليست بالأمر السهل، لكن بالنظر إلى فيديوهات يوتيوب في السابق نجد أنها كانت أبسط مما هي عليه الآن بكثير، وتحديدا مع إطلاق أول فيديو، والذى كان يحمل اسم “Me at the zoo”.

فبحسب موقع independent البريطانى، ففي 23 أبريل 2020، سيحتفل أول فيديو على يوتيوب بذكرى مرور 15 عامًا على إطلاقه، وهو الفيديو الذي تم إنشاؤه من قبل المؤسس المشارك في يوتيوب جاويد كريم.

ففي مقطع الفيديو الذي تستمر مدته 18 ثانية، والذي تمت مشاهدته أكثر من 90 مليون مرة منذ تحميله بعد شهرين من إنشاء الموقع وقبل شهر من إطلاق الإصدار التجريبي العام للمنصة، يصف كريم زيارته لرؤية الأفيال في حديقة حيوان سان دييجو، حيث قال كريم، البالغ من العمر 26 سنة في ذلك الوقت، أمام الكاميرا بهاذ الفيديو: "حسنًا، نحن هنا أمام الأفيال الشيء الرائع في هؤلاء الرجال هو أن لديهم جذوعًا طويلة حقًا وهذا رائع"، واختتم الشريك المؤسس لموقع يوتيوب: "هذا كل ما يمكن قوله".

وعلى الرغم من نسيان الفيديو المحبب، إلا أنه كان النموذج المثالي لما كان يوتيوب يأمل في أن يصبح منصة حيث يمكن للناس مشاركة لحظات من حياتهم الخاصة، لكن اليوم، يوضح موقع يوتيوب على الويب: "مهمتنا هي منح الجميع صوتًا وإظهار العالم لهم".

ورغم أن فيديو "Me at the zoo" ربما لم يكن يتضمن موضوعًا رائدًا، إلا أنه يمثل بداية للأشخاص الذين يبحثون عن المعلومات بسهولة وبسرعة، فقد كتبت صحيفة لوس أنجلوس تايمز في عام 2010 "لقد لعبت دورًا محوريًا في تغيير كيفية استهلاك الناس لوسائل الإعلام بشكل أساسي وساعدت في الدخول في عصر ذهبي من فيديو مدته 60 ثانية".

وبعد خمسة أشهر فقط، حقق موقع يوتيوب علامة فارقة أخرى، عندما وصل إعلان Nike إلى مليون مشاهدة - أول فيديو على النظام الأساسي للقيام بذلك - وبحلول أكتوبر 2006، استحوذت جوجل على الشركة مقابل 1.65 مليار دولار.

وبالنسبة لدور كريم في تطور موقع يوتيوب، فإن المؤسس التقني لم يحصل على راتب أو مزايا أو حتى لقب رسمي، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، بل ذهب إلى ستانفورد للحصول على درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر، ومع ذلك، فقد كسب المال من عملية الاستحواذ، وحصل على 64 مليون دولار من الأسهم، واليوم يمتلك كريم صافي ثروة تقدر بـ 140 مليون دولار.