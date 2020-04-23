شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاكرز يبيعون بيانات 267 مليون مستخدم لفيس بوك على الويب المظلم بـ600 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن بيع 267 مليون حساب على فيس بوك بالسوق السوداء على الإنترنت مقابل 600 دولار فقط، ووفقًا للتحقيق الذى أجراه باحثون في شركة الأمن Cyble، فإن ملايين الحسابات التي يتم بيعها على الويب المظلم تحتوي على معلومات شخصية بما في ذلك الاسم الأول والأخير وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف ومعرفات فيس بوك.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الباحثون اشتروا البيانات وتحققوا منها بأنفسهم، وأنشأوا قاعدة بيانات للمستخدمين للتحقق ومعرفة ما إذا تم تضمين بريدهم الإلكتروني في الاختراق.

تقول إحدى المدونات من الباحثين: "في هذه المرحلة، لسنا على علم بكيفية تسرب البيانات في المرة الأولى، قد يكون ذلك بسبب تسرب في واجهة برمجة التطبيقات التابعة لجهة خارجية".

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كما أنه نظرًا لأن البيانات تحتوي على تفاصيل حساسة عن المستخدمين، فقد يستخدمها مجرمو الإنترنت للتصيد الاحتيالي والرسائل غير المرغوب فيها ".

تستخدم حيل الخداع معلومات مثل عناوين البريد الإلكتروني ومعرفات فيس بوك لإنشاء حيل خداع تزييف صفحات تسجيل الدخول إلى فيس بوك.

وعندما يكتب الضحية معلومات تسجيل الدخول الخاصة به، يتمكن المتسللون من كشف كلمات المرور والمعلومات الحساسة الأخرى التي يمكن استخدامها لأغراض سيئة أخرى خارج فيس بوك.

يوصي الباحثون بأن يتأكد المستخدمون من أن إعدادات الخصوصية والأمان على فيس بوك جيدة، حيث كتبوا: "توصي Cyble المستخدمين بتشديد إعدادات الخصوصية الخاصة بهم على ملفاتهم الشخصية على فيس بوم، والحذر من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية غير المرغوب فيها".