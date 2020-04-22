تكنولوجيا: هاتف iQOO Neo3 ينطلق قريباً بقدرة بطارية 4500 mAh مع تقنية شحن سريع 44W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة vivo غداً مؤتمر للإعلان الرسمي عن هاتف iQOO Neo3، وفي إعلان تشويقي جديد أكدت الشركة على قدرة البطارية في الهاتف بسعة 4500 mAh، كما يتميز بتقنية الشحن السريع لشحن بطارية الهاتف في أقل من ساعة.

تكشف Vivo النقاب غداً عن إصدار جديد من هواتف iQOO Neo، حيث ينطلق الإصدار الجديد بعنوان iQOO Neo3، مع دعم معدل تحديث 144Hz في الشاشة.

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تقدم شركة Vivo غداً هاتف iQOO Neo3 بمجموعة مميزة من المواصفات، ومستوى تسعير جيد للأسواق، حيث يأتي بأقل مستوى تسعير في الهواتف التي تضم معالج Snapdragon 865، ويدعم الهاتف معدل تحديث 144Hz في الشاشة، كما يتميز أيضاً بمكبرات صوتية ستريو.

أيضاً يضم هاتف iQOO Neo3 بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 44W، كما يدعم الهاتف الشحن بنسبة 50% خلال 20 دقيقة، أو الشحن بشكل كامل خلال 58 دقيقة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الهاتف في مؤتمر الشركة غداً.

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