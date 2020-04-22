تكنولوجيا: Motorola تعلن رسمياً عن هاتفي Motorola Edge وMotorola Edge Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة موتورولا رسمياً اليوم عن هاتفي Motorola Edge وMotorola Edge Plus بتصميم منحني في الشاشة بزاوية 90 درجة، مع إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية.

هاتف Motorola Edge

يتميز هاتف Motorola Edge بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FHD بلس، مع معدل تحديث 90Hz في الشاشة، وأبعاد 21:9، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 765.

كما يأتي هاتف Motorola Edge بذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR4، أيضاً يأتي الهاتف بسعة تخزين 128 جيجا بايت، وتأتي البطارية في الهاتف بقدرة 4500 mAh، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 18W.

وتقدم موتورولا هاتف Motorola Edge بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسات F1.8، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسات F2.2 بزوايا عرض واسعة وأيضاً macro، ويتميز المستشعر الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسات F2.4 مع عدسات telephoto ويدعم تكبير بصري حتى مرتين، كما تضم إعدادات الكاميرة مستشعر TOF أخير.

أيضاً يضم هاتف Motorola Edge كاميرة أمامية بمستشعر 25 ميجا بيكسل بفتحة عدسات F2.0 والتي تتميز بتصميم ثقب في الشاشة صغير الحجم في الجانب الأيسر من الشاشة، كما يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، كما يدعم الإتصال بشبكات 5G بهوائيات Sub-5Ghz.

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هاتف Motorola Edge Plus

يتميز هاتف Motorola Edge Plus بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FHD بلس، 10بت، مع معدل تحديث 90Hz في الشاشة، وأبعاد 21:9، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 865.

كما يضم هاتف Motorola Edge Plus ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR5، أيضاً يأتي بسعة تخزين 256 جيجا بايت، في سعة UFS3.0، كما يأتي الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، ويدعم أيضاً الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15W، وأيضاً الشحن العكسي.

ويضم هاتف Motorola Edge Plus كاميرة خلفية بإعدادات رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسات F1.8 كما يتميز المستشعر بتقنية دمج 4 بيكسل في نقطة واحدة، ومستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسات F2.2 بزوايا عرض واسعة وأيضاً macro، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسات F2.2 مع عدسات telephoto ويدعم تكبير بصري حتى 3 مرات، كما تضم إعدادات الكاميرة مستشعر TOF، كما يضم الهاتف تقنية Night Vision للتصوير الليلي.

وتأتي الكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة بمستشعر 25 ميجا بيكسل بفتحة عدسات F2.0، كما يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، ويدعم الإتصال بشبكات 5G بهوائيات Sub-5Ghz، وmmWave، وينطلق هاتف Motorola Edge Plus بسعر 1000 دولار تقريباً، على أن يتوفر للبيع حصرياً في 14 من مايو عبر شركة Verizon.

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