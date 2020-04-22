الإعلان رسميًا عن الهاتف Oppo A72 مع المعالج Snapdragon 665 وكاميرا أساسية بدقة 48MP

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Oppo عن الهاتف Oppo A52 يوم أمس، واليوم قررت الشركة إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Oppo A72 أيضًا. هذا الهاتف يضم المعالج Snapdragon 665، وكاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل، فضلا عن ثلاث كاميرات أخرى في الخلف.
الهاتف Oppo A72 يضم شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بثقب صغير في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية. وبصرف النظر عن الشاشة، فهذا الهاتف يضم كذلك أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية علمًا أن الكاميرا الثالثة عبارة عن كاميرا ماكرو، في حين تعمل الكاميرا الرابعة على إستشعار معلومات العمق.
الهاتف Oppo A72 الجديد يضم كذلك بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع في الخلف. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة ColorOS 7.1 الأحدث من شركة Oppo.
للآسف، المعلومات المتعلقة بسعر الهاتف Oppo A72 وموعد إطلاقه في الأسواق غير متاحة لدينا في الوقت الراهن، ولكننا نتوقع أن تطفو هذه المعلومات على السطح في المستقبل المنظور.
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