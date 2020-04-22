فاطمة أيت طالب - دبي - منذ إنشائه في العام 2008، نمى متجر Apple App Store من آبل ليشمل 175 دولة ومنطقة حول العالم، واليوم توسعت القائمة لتشمل 20 دولة جديدة في جميع أنحاء أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأوقيانوسيا. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت كل من Apple Arcade و Apple Music و Apple Podcast و Apple iCloud متاحة في البلدان التالية :
- أفريقيا : الكاميرون، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغابون، ليبيا، المغرب، رواندا، وزامبيا.
- آسيا والمحيط الهادئ : المالديف وميانمار.
- أوروبا : البوسنة والهرسك وجورجيا وكوسوفو والجبل الأسود وصربيا.
- الشرق الأوسط : أفغانستان (باستثناء Apple Music) والعراق.
- أوقيانوسيا : ناورو (باستثناء Apple Music) وتونغا وفانواتو.
عملت الخدمة الموسيقية Apple Music أيضًا على توسيع حضورها لتشمل البلدان التالية :
- أفريقيا : الجزائر وأنغولا وبنين وتشاد وليبيريا ومدغشقر وملاوي ومالي وموريتانيا وموزمبيق وناميبيا وجمهورية الكونغو والسنغال وسيشيل وسيراليون وتنزانيا وتونس.
- آسيا والمحيط الهادئ : بوتان.
- أوروبا : كرواتيا وأيسلندا ومقدونيا الشمالية.
- أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي : جزر البهاما وغيانا وجامايكا ومونتسيرات وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وسورينام وتركس وكايكوس وأوروغواي.
- الشرق الأوسط : الكويت وقطر واليمن.
- أوقيانوسيا : جزر سليمان.
تهدف آبل إلى توفير المحتوى المحلي إلى أكبر عدد ممكن من الأسواق المذكورة أعلاه، كما أنها تفتخر الآن بإمتلاكها لنصف مليار مستخدم أسبوعيًا وفقًا للبيان الصحفي. ستكون النسخة التجريبية المجانية من Apple Music متاحة لمدة ستة أشهر في 52 سوقًا من 72 سوقًا الجديدة، ولكن آبل لم تكشف عن أي من هذه الدول ستحصل على هذا العرض.
كانت هذه تفاصيل خبر آبل تجلب App Store و Apple Arcade و Apple Music للمزيد من الأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.