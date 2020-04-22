آبل تجلب App Store و Apple Arcade و Apple Music للمزيد من الأسواق

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ إنشائه في العام 2008، نمى متجر Apple App Store من آبل ليشمل 175 دولة ومنطقة حول العالم، واليوم توسعت القائمة لتشمل 20 دولة جديدة في جميع أنحاء أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأوقيانوسيا. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت كل من Apple Arcade و Apple Music و Apple Podcast و Apple iCloud متاحة في البلدان التالية :

أفريقيا : الكاميرون، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغابون، ليبيا، المغرب، رواندا، وزامبيا.

الكاميرون، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغابون، ليبيا، المغرب، رواندا، وزامبيا. آسيا والمحيط الهادئ : المالديف وميانمار.

المالديف وميانمار. أوروبا : البوسنة والهرسك وجورجيا وكوسوفو والجبل الأسود وصربيا.

البوسنة والهرسك وجورجيا وكوسوفو والجبل الأسود وصربيا. الشرق الأوسط : أفغانستان (باستثناء Apple Music) والعراق.

أفغانستان (باستثناء Apple Music) والعراق. أوقيانوسيا : ناورو (باستثناء Apple Music) وتونغا وفانواتو.

عملت الخدمة الموسيقية Apple Music أيضًا على توسيع حضورها لتشمل البلدان التالية :

أفريقيا : الجزائر وأنغولا وبنين وتشاد وليبيريا ومدغشقر وملاوي ومالي وموريتانيا وموزمبيق وناميبيا وجمهورية الكونغو والسنغال وسيشيل وسيراليون وتنزانيا وتونس.



الجزائر وأنغولا وبنين وتشاد وليبيريا ومدغشقر وملاوي ومالي وموريتانيا وموزمبيق وناميبيا وجمهورية الكونغو والسنغال وسيشيل وسيراليون وتنزانيا وتونس. آسيا والمحيط الهادئ : بوتان.



بوتان. أوروبا : كرواتيا وأيسلندا ومقدونيا الشمالية.



كرواتيا وأيسلندا ومقدونيا الشمالية. أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي : جزر البهاما وغيانا وجامايكا ومونتسيرات وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وسورينام وتركس وكايكوس وأوروغواي.



جزر البهاما وغيانا وجامايكا ومونتسيرات وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وسورينام وتركس وكايكوس وأوروغواي. الشرق الأوسط : الكويت وقطر واليمن.



الكويت وقطر واليمن. أوقيانوسيا : جزر سليمان.

تهدف آبل إلى توفير المحتوى المحلي إلى أكبر عدد ممكن من الأسواق المذكورة أعلاه، كما أنها تفتخر الآن بإمتلاكها لنصف مليار مستخدم أسبوعيًا وفقًا للبيان الصحفي. ستكون النسخة التجريبية المجانية من Apple Music متاحة لمدة ستة أشهر في 52 سوقًا من 72 سوقًا الجديدة، ولكن آبل لم تكشف عن أي من هذه الدول ستحصل على هذا العرض.