Huawei تحصد عائدات مستقرة في الربع الأول، ولا تزال تؤمن بقدرتها على زيادة حصتها السوقية

فاطمة أيت طالب - دبي - حصدت شركة Huawei قدرًا كبيرًا من المال في الربع الأول من العام 2020، ولكن هذا يُعادل تقريبًا ما حصدته الشركة في الربع الأول من العام 2019. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة ما يُعادل 25.75 مليار دولار أمريكي، وهو ما يُمثل زيادة بنسبة 1.4 في المئة مقارنة مع 25.43 مليار دولار أمريكي التي حصدتها الشركة في الربع الأول من العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، إنخفضت الأرباح الصافية للشركة في الربع الأول من هذا العام إلى 7.3 في المئة، مقارنة بـ 8 في المئة في الربع الأول من العام 2019. وتدعي شركة Huawei أن عملياتها مستمرة كالمعتاد، على الرغم من الوباء الحالي. الشركة الصينية واثقة من أنها ستزيد حصتها في السوق العالمية، على الرغم من الإنخفاض المتوقع بنسبة 20 في المئة في الشحنات العالمية.
مع عودة الحياة إلى طبيعتها ببطء في الصين بعدما نجحت الحكومة الصينية في إحتواء فيروس كورونا، تمكنت إيرادات شركة Huawei في الصين من التعافي في شهر مارس، ولكن الشركة تشهد تباطؤًا خارج سوقها المحلي، بما في ذلك تمديد شبكات الجيل الخامس 5G في البلدان الغربية.
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