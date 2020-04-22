الإعلان رسميًا عن الهاتف Nubia Play 5G مع شاشة AMOLED، والمعالج SD765G

فاطمة أيت طالب - دبي - عملت العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE على تخطي الحدود في سوق الهواتف الموجهة للاعبين مع تشكيلة Nubia Red Magic Series، ولكن قررت شركة Nubia الآن السير في طريق آخر من خلال إطلاق سلسلة الهواتف المتوسطة Nubia Play Series. اليوم، قررت شركة Nubia الإعلان عن أول هاتف ضمن هذه السلسلة والذي أطلقت عليه إسم Nubia Play 5G، ويجلب هذا الهاتف معه شاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz، والمعالج Snapdragon 765G المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، ومع بطارية ضخمة بسعة 5100mAh.

كما تلاحظون في الصورة أعلاه، فالهاتف Nubia Play 5G الجديد يضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة التي تخلو من أي قطع أو ثقب لأنها لا تزال تعتمد على الإطار العلوي والسفلي التقليدي. في الخلف، يضم الهاتف Nubia Play 5G الجديد أربع كاميرات بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل كذلك للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية في الهاتف Nubia Play 5G، فهي تمتاز بدقة 12 ميغابكسل. وبصرف النظر عن ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك إثنين من أزرار الكتف على الجانب الأيمن لتحسين تجربة اللعب على الهاتف.

وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف Nubia Play 5G، فهي تشمل ذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB من نوع UFS 2.1، فضلا عن بطارية بسعة 5100mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل ومع واجهة NubiaUI 8.0.

Advertisements





عمومًا، الهاتف Nubia Play 5G سيكون متوفرًا باللون الأسود والأزرق والأبيض، وهو متوفر بالفعل الآن للطلب المسبق في الصين. النسخة الأساسية من هذا الهاتف تُكلف 340 دولار أمركي، في حين تُكلف نسخة 8GB/128GB ما يُعادل 380 دولار أمريكي، ونسخة 8GB/256GB ما يُعادل 425 دولار أمريكي. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه سيتم طرح هذا الهاتف للبيع بشكل رسمي في الصين يوم 24 أبريل.