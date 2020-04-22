موتورولا تكشف النقاب رسميًا عن الهاتفين Motorola Edge و +Motorola Edge

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة موتورولا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Motorola Edge و +Motorola Edge بعدما رأينا العديد من التسريبات والشائعات ذات الصلة بهذين الهاتفين في الفترة الماضية. وكما كان متوقعًا بالفعل، فالهاتف +Motorola Edge يُعتبر الهاتف الرائد بين الإثنين كما أنه يعتبر الهاتف الراقي الأول من شركة موتورولا منذ فترة طويلة جدًا.

+Motorola Edge

كما تلاحظون في الصور، فالهاتف +Motorola Edge يضم شاشة منحنية الطرفين تمتاز بثقب صغير في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية وتحوي مستشعر بصمات الأصابع أسفلها. وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الخلفية لهذا الهاتف، فهي تضم ثلاث كاميرات في الركن الأيسر العلوي تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 108 ميغابكسل وبجانبها فلاش LED مُزدوج وبعض المستشعرات الإضافية، فضلا عن حلقة مضيئة للإشعارات حول شعار الشركة.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فقد أوضحت لنا شركة موتورولا الآن أن الهاتف +Motorola Edge الجديد يضم شاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz وتدعم +HDR10، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 12GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 256GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، وبطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 18W والشحن اللاسلكي بقوة 15W، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 5W.

وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كاميرا أمامية بدقة 25 ميغابكسل وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 108 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المقربة مرفوقة بالمستشعر Time Of Flight، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 10 شبه الخام الأحدث من شركة جوجل.

سيتم عرض الهاتف +Motorola Edge للبيع في البداية في الولايات المتحدة الأمريكية إبتداءً من 14 مايو باللون الرمادي والأزرق، وسيكلف المستهلكين الراغبين في الحصول عليه نحو 1000 دولار أمريكي.

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Motorola Edge

أما بخصوص الهاتف Motorola Edge، فهو يُعتبر بمثابة البديل الأرخص للهاتف +Motorola Edge، فهو الآخر يضم شاشة AMOLED منحنية الطرفية بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، كما أنه يضم معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB في النسخة العالمية وبحجم 4GB في النسخة الموجهة لأمريكا الشمالية، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

الهاتف Motorola Edge الجديد يضم كذلك بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W، وكاميرا أمامية بدقة 25 ميغابكسل، فضلا عن ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المُقربة، وهناك أيضًا مستشعر Time Of Flight لتقديم بعض المساعدة لهذه الكاميرات.

وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، ويعمل مسبقًا بنظام Android 10 شبه الخام الأحدث من شركة جوجل.

عمومًا، الهاتف Motorola Edge سيصل إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا في شهر مايو المقبل، وسيصل بعد ذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا. هذا الهاتف سيُكلف 599 يورو، وسيكون متوفرًا باللونين الأسود والرمادي.