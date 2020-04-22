الهاتف Redmi K30i سيصل قريبًا ليُصبح أرخص هاتف 5G في السوق

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إطلاق الهاتف Redmi K30 في شهر ديسمبر الماضي بإعتباره هاتف الـ 5G الأرخص في السوق، فهذا الهاتف جاء مع المعالج Snapdragon 765G المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، ومع كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل بسعر يُعادل 285 دولار أمريكي فقط.

أما وقد قلنا ذلك، فقد وردتنا اليوم تقارير جديدة من الصين تفيد بأن العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi تعمل على هاتف جديد يُدعى Redmi K30i سيتم إطلاقه بحلول نهاية هذا الشهر. هذا الهاتف سيواصل دعم شبكات الجيل الخامس 5G، ولكنه سيحصل على كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل بدلاً من 64 ميغابكسل وهو الأمر الذي من شأنه أن يُساعد الشركة الصينية على طرح الهاتف في السوق بسعر 255 دولار أمريكي ليصبح بذلك Redmi K30i هو هاتف 5G الأرخص الجديد في السوق.

ستبقى بقية مواصفات الهاتف Redmi K30i مماثلة لمواصفات الهاتف Redmi K30، على الأقل وفقا للتقرير الصادر من ITHome. وبالتالي، هذا يعني أن الهاتف Redmi K30i سيضم بدوره المعالج Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB، فضلا عن كاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابكسل وكاميرا لإستشعار معلومات العمق بدقة 2 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا ماكرو بدقة 5 ميغابكسل.

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ووفقا لبعض الوثائق الداخلية، فسوف يتم إطلاق الهاتف Redmi Note 9 في شهر يونيو، وسيدعم هو الآخر شبكات الجيل الخامس 5G. عندما يتم إطلاقه، من المرجح أن يتخلى الهاتف Redmi K30i عن تاج ” أرخص هاتف 5G في السوق “، فمن المرجح أن يتم عرض الهاتف Redmi Note 9 للبيع في السوق مقابل 225 دولار أمريكي.