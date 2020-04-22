WhatsApp تُوسع خاصية المحادثات المرئية الجماعية، وتسمح الآن بما يصل لـ 8 أعضاء

فاطمة أيت طالب - دبي - بسبب التباعد الإجتماعي في العالم اليوم، غالبًا ما يتطلب الأمر التواصل مع الأشخاص للترفيه أو العمل عن طريق إجراء محادثات الفيديو الجماعية. تمتلك مايكروسوفت وجوجل المنصات الخاصة بها التي تقدم هذه المهمة، ولكن تريد WhatsApp الإنضمام إلى اللعبة أيضًا.

تخطط WhatsApp حاليًا لتوسيع خاصية المحادثات المرئية الجماعية للسماح بما يصل إلى 8 أعضاء. هذه الميزة لا تزال في المرحلة التجريبية، ولكن يمكن للمختبرين تحميل النسخة التجريبية الأحدث من تطبيق WhatsApp على منصتي الأندرويد و iOS.

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في وقت سابق من هذا الشهر، بدأت WhatsApp في تقديم محادثات الفيديو الجماعية لما يصل إلى 4 أشخاص، وتخطط الآن لمضاعفة هذا العدد. ومع ذلك، نظرًا لأن هذه الميزة لا تزال في المرحلة التجريبية، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت لتصل إلى جميع المستخدمين. هناك أيضًا قيود على الأشخاص الذين يستخدمون الإصدارات القديمة، وهو أمر ربما ينبغي عليك أخذه بعين الإعتبار أثناء عملية الإختبار.

بالنظر إلى الكيفية التي تسوق بها شركة الفيسبوك لتطبيق WhatsApp على أنها خدمة تتيح لك التواصل مع أصدقائك وعائلتك، فمن المحتمل أن يكون المقصود من هذه الزيادة في عدد الأعضاء داخل كل محادثة هو مجرد السماح لعدد أكبر من الأشخاص بالانضمام إلى المحادثات الجماعية. من غير المحتمل أن تحاول WhatsApp التنافس مع أمثال Zoom و Google Meet في الوقت الحالي.