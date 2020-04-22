علوم وتكنولوجيا

المعرض التجاري IFA 2020 سيتبنى مفهوم جديد مبتكر

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فاطمة أيت طالب 0 تبليغ

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IFA 2019_Berlin

فاطمة أيت طالب - دبي - لن يتم عقد معرض الإلكترونيات الإستهلاكية IFA بالطريقة التي تعودنا عليها هذا العام، ولكن سيتم بدلاً من ذلك تبني مفهومًا جديدًا مبتكرًا لم يتم شرحه بعد.

نظرًا إلى أن هذا الحدث يُعقد بالعاصمة الألمانية، برلين خلال كل عام، فقد قام المنظمون بإلغاء الحدث بشكل رسمي وفقًا للقانون الألماني الجديد والذي ينص على حظر أي أحداث عامة تضم أكثر من 5000 مشارك إلى غاية 24 أكتوبر.

وبدلاً من ذلك، سيتبنى المعرض التجاري ” مفهومًا مبتكرًا “، والذي من المرجح أن يشهد إستبداله بأحداث عبر الإنترنت. توقع منظموا هذا المعرض أن يتم إلغاء الحدث بسبب تفشي فيروس وعملوا بجد على خطة بديلة لعرض فعاليات الحدث. عمومًا، سيقدم هؤلاء المنظمون المزيد من المعلومات حول حدث IFA الجديد في المستقبل القريب.

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كان من المقرر في الأصل عقد حدث IFA 2020 في العاصمة الألمانية برلين في الفترة من 4 سبتمبر إلى 9 سبتمبر. وتقوم العديد من الشركات في هذا الحدث بالإعلان عن عدد من الأجهزة، بدءًا من الهواتف الذكية وصولاً إلى المعالجات. وعلى سبيل المثال، رأينا في نسخة العام الماضي من هذا الحدث تقديم العديد من الهواتف الذكية الجديدة، بما في ذلك Galaxy A90 5G و Galaxy M30s و Xperia 5 و Nokia 7.2 و Nokia 6.2، فضلا عن LG G8X ThinQ.

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