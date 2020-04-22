تكنولوجيا: الآن شرائح “eSIM” الإلكترونية في شركة زين لمستخدمي المملكة العربية السعودية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة زين رسمياً الآن شرائح “eSIM” الإلكترونية المتاحة لمستخدمي المملكة العربية السعودية، والتي تدعم التفعيل إلكترونياً مباشرة عبر تطبيق Zain على الهاتف.

خطوات سريعة تدعمك في الإنضمام إلى مستخدمي شرائح “eSIM” الإلكترونية المتاحة الآن في شركة زين في السعودية، حيث أعلنت الشركة رسمياً عن توفر الشرائح الإلكترونية للتنشيط مباشرة عبر تطبيق زين، والتي لن تحتاج إلى توجهك للشركة للحصول عليها، حيث تصل للمستخدمين إلكترونياً.

وتوفر شركة زين باقات مختلفة للمستخدمين الآن في شرائح “eSIM” الإلكترونية، حيث يمكن للمستخدمين في السعودية إختيار الباقة المفضلة، وتنشيط الشريحة من أي مكان في المملكة.

كيفية تفعيل شريحة “eSIM” الإلكترونية من زين على هاتفك؟

تقدم شركة زين آليه سريعة وبسيطة لبدء تفعيل شريحة “eSIM” الإلكترونية، دون الحاجة لإنتظار قوائم أو ترقب وصول مندوب لإستلام الشريحة، حيث يمكن طلب شريحة “eSIM” إلكترونياً من خلال تطبيق Zain الرسمي، وذلك عن طريق النقر على طلب شراء شريحة “eSIM”.

من خلال النقر على طلب الشراء سينتقل المستخدم إلى قائمة بالباقات المتاحة لشرائح “eSIM”، ومن ثم يمكن للمستخدم إختيار الباقة المفضلة له.

يظهر للمستخدم الرقم الخاص به بعد إنتهاء إختيار الباقة، ويمكن للمستخدم التبديل إلى الرقم المفضل له، ومنها يمكن للمستخدم تأكيد عملية الشراء، لينتقل المستخدم إلى صفحة جديدة لتسجيل رقم الهوية الخاصة به، والجنسية، وتحديد رقم للتواصل مع المستخدم، وأيضاً البريد الإلكتروني ومن ثم تأكيد عملية الشراء، أيضاً سيتاح للمستخدم شراء الشريحة بتسجيل بطاقات الدفع المختلفة.

تظهر للمستخدم صفحة جديدة للتسجيل عند إتمام عملية الشراء، حيث تحتوي الصفحة الجديدة على كود QR لمسح الشريحة، كما سيظهر إختيار بثبيت شريحة “eSIM” على الجهاز الخاص بالمستخدم.

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الأجهزة التي تدعم شريحة eSIM” الإلكترونية

حددت شركة زين مجموعة الأجهزة التي تدعم تثبيت شرائح eSIM” الإلكترونية الآن، والتي تشمل أجهزة ابل مثل هواتف IPHONE XR، وIPHONE XS، وIPHONE XS Max، و IPHONE 11، وIPHONE 11Pro، وIPHONE 11Pro Max، وأيضاً جهاز IPad Pro.

أيضاً من هواوي تدعم الشريحة هاتف P40، وP40 Pro.

ومن جوجل تدعم الشريحة كلاً من هواتف Pixel 3، وPixel 3XL، وأيضاً Pixel 4 وPixel 4XL.

شرائح “eSIM وأهميتها

تقدم شرائح “eSIM” الإلكترونية إختيار جديد للمستخدمين يختلف عن شرائح SIM التقليدية، حيث تأتي مدمجة في الهواتف الذكية، كما أنها شريحة رقمية، تتيح للمستخدمين الإتصال بشبكة زين، أيضاً لن يحتاج المستخدم لإدخال شريحة ملموسه إلى الهاتف، كما ستتيح للمستخدم تنشيط أكثر من رقم على جهاز واحد، مع ميزة تفعيل الشريحة من أي مكان وبخطوات سريعة.

باقات زين لشرائح “eSIM” الإلكترونية

توفر شركة زين أكثر من إختيار في الباقات المتاحة لمستخدمي شرائح eSIM في المملكة العربية السعودية، حيث يتاح للمستخدمين:

باقة eSIM الأسبوعية بدقائق محلية غير محدودة، و5 جيجابايت للبيانات، مع 5 ريال رصيد تطبيقات بسعر 29 ريال أسبوعياً .

باقة eSIM الشهرية بدقائق محلية غير محدودة، و40 جيجابايت للبيانات، مع 20 ريال رصيد تطبيقات بسعر 99 ريال شهرياً .

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