كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت المؤسسة المنظمة لفعاليات IFA السنوية على خططها لإطلاق الفعاليات هذا العام، على أن يتم تنظيم المعرض بشكل مختلف عن السنوات السابقة.
يعد معرض IFA أحد أهم المعارض السنوية التي تعقد في مدينة برلين في شهر سبتمبر، واليوم أكدت الوكالة المنظمة لفعاليات هذا المعرض على إطلاق IFA 2020 لاحقاً هذا العام، إلا أن إنتشار فيروس كورونا سيدفع القائمين على الحدث لإتخاذ تدابير جديدة هذا العام.
جاء إعلان الوكالة المنظمة لفعاليات IFA اليوم على تويتر ليؤكد على عقد IFA 2020 هذا العام، لكن بمفهوم مبتكر، يتوافق مع قرارات الحكومة في مدينة برلين، والتي فرضت حظر على عقد الأحداث التي تتضمن أكثر من 500 مشترك حتى 24 من أكتوبر.
ومع تخطي عدد المشتركين غالباً في فعاليات IFA عدد 500 مشترك، قررت اللجنة المنظمة للحدث إتخاذ إجراءات جديدة، لذا قد تتخذ الوكالة المنظمة إجراءات بتحديد عدد المشاركين في المعرض، أو فصل فعاليات المعرض إلى مواقع مختلفة، إلا أن القرار النهائي للجنه سيتم نشره في وقت لاحق، لنتعرف بشكل أوضح على رؤية تنظيم المعرض للعام 2020.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: فعاليات IFA 2020 تنطلق لاحقاً بمفهوم جديد ومختلف عن السنوات السابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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