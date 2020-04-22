تكنولوجيا: سامسونج تبدأ في دفع تحديث جديد لمعالجة مشكلة اللون الأخضر في Galaxy S20 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الكوري في دفع تحديث جديد لبرمجيات هاتف Galaxy S20 Ultra، لمعالجة مشكلة اللون الأخضر الذي يظهر في الشاشة لدى بعض المستخدمين.

قامت شركة سامسونج في بداية هذا الأسبوع بسحب تحديث شهر أبريل لبرمجيات هاتف Galaxy S20 Ultra، الذي أدى إلى تسجيل الكثير من الشكاوى من قبل المستخدمين لظهور خلل مع لون أخضر في الشاشة، واليوم أكد SamMobile على أن سامسونج بدأت في دفع تحديث جديد لمعالجة هذه المشكلة.

وتقدم شركة سامسونج التحديث الجديد لسلسلة هواتف Galaxy S20 كاملة في الإصدار رقم G98xBXXU1ATD3، والذي يصل في البداية للمستخدمين في سوق ألمانيا، ومن المتوقع ان يتم التوسع بالتحديث إلى أسواق أخرى خلال الفترة القادمة.

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كما يأتي هذا التحديث بشكل خاص لمستخدمي هاتف Galaxy S20 Ultra لمعالجة اللون الأخضر الذي يظهر في الشاشة، لذا لا يتضمن هذا التحديث الكثير من التغييرات، أيضاً لم يتم التأكيد على معالجة هذا التحديث لمشكلة الشحن البطيء في بعض وحدات الهاتف التي رصدت في تحديث شهر أبريل.

يذكر أن مشكلة اللون الأخضر في شاشة Galaxy S20 Ultra تظهر بشكل خاص في الوحدات التي تضم رقاقة معالج Exynos 990، حيث تظهر هذه المشكلة في تطبيقات معينة عند ضبط إعدادات الشاشة على معدل تحديث 120Hz، مع ضبط السطوع عند أقل من 30%.

وقد ظهرت مشكلة اللون الأخضر في الشاشة أيضاً في عدد محدود من هواتف Galaxy S20 وGalaxy S20 Plus أيضاً، التي تضم رقاقة Exynos.

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