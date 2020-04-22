شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يطرح "ستيكرز" جديدة لدعم التباعد الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إن تلقى رسائل حول التباعد الاجتماعى والنظافة الجيدة والتدابير الوقائية الأخرى أمر بالغ الأهمية فى وقت يجتاح فيروس كورونا فيه الكرة الأرضية، وانطلاقًا من ذلك بدأ تطبيق واتس آب بمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى حزمة ملصقات جديدة تعزز التباعد الاجتماعى والبقاء فى المنزل أثناء تفشى فيروس كورونا المستجد.

وتساعد حزمة ملصقات واتس آب (معًا فى المنزل) على التواصل بطريقة ممتعة، وتبرز الحاجة إلى البقاء فى المنزل والمحافظة على التباعد الاجتماعى بين الأشخاص أثناء تفشى الفيروس، تم تصميم الملصقات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO)، وهى متوفرة بعشر لغات مختلفة.



ستيكرز واتس آب

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كما تتضمن الملصقات، عبارات شائعة مثل (سنفعل ذلك معًا) ولكنها تتضمن أيضًا بعض الرسائل المشجعة مثل سؤال شخص ما إذا كان على ما يرام، وقول إن شخصًا ما (بطلي)، والاحتفال بالعاملين الطبيين أيضًا، كما تحوى ملصقات واتس آب الجديدة على ملصق غسل اليدين، وإجراء مكالمة فيديو جماعية وبعضها يتعلق بالعمل من المنزل.

هذا وتم استخدام تطبيق واتس آب على نطاق واسع للحد من نشر المعلومات الخاطئة حول تفشى فيروس كورونا، حيث وضع التطبيق قيودًا على كيفية استخدام إعادة التوجيه وتنفيذ تدابير أخرى لمنع انتشار المعلومات الخاطئة، كما تستعد الخدمة أيضًا لتوسيع الاتصال الجماعى للحفاظ على اتصال المستخدمين.