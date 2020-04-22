شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Messenger Kids يصل 75 دولة جديدة حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة فيس بوك عن وصول نسخة تطبيق ماسنجر الموجهة للأطفال والتى تعرف بـ "Messenger Kids" إلى 75 بلد ودولة جديدة حول العالم بداية من اليوم، مع العمل على إطلاقه في باقي الدول حول العالم خلال الفترة القليلة القادمة، فضلا عن توفير العديد من مميزات الامان له.

وبحسب موقع engadget الأمريكي، فيتيح تطبيق Messenger Kids للآباء التحكم بنشاطات أطفالهم على تطبيق المراسلة للحفاظ عليهم أكثر أمانًا من خلال عدة مزايا مفيدة، كما وفر فيس بوك 3 مزايا اختيارية جديدة للآباء وذلك للتحكم فيما يقوم به أبناؤهم على التطبيق.

وتوفر الميزة الأولى القدرة على قبول الصداقة تحت الاشراف الأبوي، مما يتيح للآباء الموافقة قبول طلبات الصداقة، أو رفضها، أو إضافة جهات اتصال بحيث يتم تنبيه الآباء بالخطوة التي اتخذها أبنائهم وبالتالي يستطيعون الموافقة على قرار الأبناء أو إلغاءه عبر لوحة التحكم الأبوية.

أما الميزة الثانية فتتعلق بالسماح للأشخاص البالغين بإضافة أبنائهم إلى مجموعات المحادثة، ما يجعلها خطوة مفيدة للمعلمين مثلًا في ظل كورونا، بينما تتمثل الميزة الثالثة بمنح الآباء إمكانية جعل أسماء وصور أبنائهم ظاهرة للمستخدمين الآخرين، وهي متاحة في كندا وأمريكا اللاتينية.