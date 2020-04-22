شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إصابة مسئول روسى بكورونا بعد حضوره حدث إطلاق الرواد للفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر بوكالة الفضاء الروسية عن اختبار مسئول في الفضاء الروسي بنتيجة إيجابية لمرض COVID-19، مؤكدا أنه من المستحيل انتشار أي تلوث إلى محطة الفضاء الدولية، ففي 15 أبريل، أكدت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن اختبار إيفجيني ميكرين، نائب الرئيس التنفيذي وكبير المصممين في RSC Energia، كان إيجابيًا لفيروس كورونا

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال المصدر المسئول: "ميكرين اجتاز اختبارين للفيروس وكلاهما إيجابي، وقد تم إدراجه في قائمة 30 شخصًا أُعلن رسمياً أنهم مصابون في روسكوزموس (وكالة الفضاء الروسية)".

وأضاف المصدر أن ميكرين لم يظهر حتى الآن أي أعراض سريرية للمرض، وكان حاضرا في أحدث إطلاق طاقم لمحطة الفضاء، التي أطلقت في 9 أبريل من بايكونور كوسمودروم في كازاخستان.

وقد شوهد ميكرين قريبًا نسبيًا من ديمتري روجوزين، رئيس روسكوزموس، ورائد فضاء ناسا كريس كاسيدي ورائدي الفضاء أناتولي إيفانيشين وإيفان فاجنر قبل الإطلاق، وفقًا لصحيفة نيويورك بوست.

وعلى الرغم من المخاوف المحيطة بمن قد يكون ميكرين قد تفاعل معه الآن بعد أن أصبحت أخبار تشخيصه الإيجابي علنية، أخبر مسئولو Roscosmos، أنه لا توجد فرصة لانتشار فيروس كورونا إلى محطة الفضاء أو بين أفراد Roscosmos الآخرين.

وقال أوليج بولاشيف، ممثل الشئون العامة في روسكوزم، "التلوث المحتمل لمحطة الفضاء الدولية أمر مستحيل للغاية، حيث تم تقليل عدد الأفراد المشاركين في العمليات ذات الصلة إلى الحد الأدنى واتباعهم القواعد الصارمة والتدابير الاحترازية لمنع أي تهديد محتمل لأفراد الطاقم".

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وأضاف بولاشيف: "ينطبق الأمر نفسه على جميع موظفي Roscosmos والمسئولين عن العمليات المستمرة، فقد تم تقليل عدد الأفراد الموجودين في أماكن عملهم إلى الحد الأدنى حيث يعمل معظمهم عن بُعد، ويلتزم آخرون باتباع اجراءات وقائية صارمة للغاية."

وقالت ناسا أيضا إن كل من الوكالة و Roscosmos قد اتخذوا الإجراءات الوقائية المناسبة لضمان أن جميع الموظفين من كلتا الوكالتين في مأمن من العدوى قدر الإمكان.

وقال دان هووت، الممثل الإعلامي لوكالة ناسا: "يناقش المسؤولون من وكالة ناسا وروسكوزموس وشركاؤنا الدوليون الآخرون بنشاط سلامة وصحة فرقهم المشتركة التي تدعم محطة الفضاء الدولية".

وأضاف هووت: "تم وضع طاقم رواد الفضاء في الحجر الصحي الصارم مع فرقهم الطبية قبل أسابيع من الإطلاق، وخلال هذا الوقت من الابتعاد الاجتماعي، تم اتباع معدات الحماية الشخصية وإجراءات المراقبة الصحية لحماية الطاقم من أي مرض معد".

واستكمل هووت، أن وكالة ناسا لن ترسل اختبارات فيروس كورونا إلى المحطة الفضائية، قائلا: "تمنعنا قاعدة الخصوصية من مشاركة المعلومات الطبية الخاصة بالطاقم، لكن وكالة ناسا لا تخطط لإرسال اختبارات فيروس كورونا إلى محطة الفضاء".