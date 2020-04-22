شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Fortnite متاحة الآن عبر متجر Google Play لأول مرة لمستخدمى أندرويد.. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أكثر من 18 شهر من إطلاقها كتطبيق مستقل خارج متجر بلاي ستور، أتاحت شركة "Epic Games" لعبة "Fortnite" الشهيرة من خلال متجر "بلاي ستور" التابع لجوجل لنظام أندرويد اليوم وبشكل رسمي، حيث تقول Epic Games إن Fortnite متاحة الآن للتنزيل عبر متجر جوجل الرسمي، وذلك بالرغم من أنها ستظل قابلة للتنزيل من موقع الشركة الرسمي.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد تجنبت شركة Epic Games لفترة طويلة متجر جوجل الرسمي عندما أطلقت نسخة أندرويد من لعبة Fortnite في عام 2018، وطالبت المستخدمين بتنزيل اللعبة مباشرةً من موقعها على الويب، وذلك لتجنب خسارة الإيرادات التي تحصل عليها جوجل من عمليات الشراء داخل التطبيق.

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فيما أوضحت الشركة أنها تفعل ذلك لأن جوجل تعيق التطبيقات الخارجية من خلال تحذير المستخدمين من مشكلات الأمان المحتملة التي قد لا تكون موجودة وتوصيف أي تطبيق لم يتم إصداره من خلال متجرها على أنه تطبيق ضار.

وقالت الشركة في بيانها: "توصلنا بعد 18 شهرًا من إطلاق Fortnite خارج متجر Google Play إلى أن جوجل تعيق التطبيقات القابلة للتنزيل خارج متجرها من خلال الإجراءات التقنية والتجارية، مثل النوافذ المنبثقة المتكررة للأمان، والاتفاقيات المقيدة للشركات المصنعة، ووصفها للتطبيقات الخارجية بأنها برامج ضارة، والجهود الجديدة مثل Google Play Protect لحظر التطبيقات التي تم الحصول عليها خارج متجر Google Play ".

وأضاف البيان:"نأمل أن تراجع جوجل سياساتها ومعاملاتها التجارية في المستقبل القريب حتى يكون لجميع مطوري البرامج حرية الوصول إلى العملاء والانخراط في التجارة معهم على أندرويد وفي متجر Google Play من خلال الخدمات المفتوحة، من ضمنها خدمات الدفع، التي يمكنها التنافس على قدم المساواة".