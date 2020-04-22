رصد Huawei مرة أخرى تستخدم صور DSLR على أنها صور ملتقطة بإستخدام هواتفها الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - في لحظة سهو من قسم العلاقات العامة في شركة Huawei، ظهرت صورة كجزء من فيديو ترويجي لمسابقة للتصوير الفوتوغرافي من شركة Huawei، والتي تم عقدها على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo. كان الهدف من الفيديو هو عرض صور جميلة تم إلتقاطها بإستخدام هواتف Huawei، ولكن المستخدم Jamie-hua على نفس الشبكة الإجتماعية والذي فاز بالمرتبة الثانية في مسابقة مماثلة متعلقة بهواتف iPhone في العام 2018، إستطاع التعرف على إحدى الصور التي تم إستخدامها في الفيديو الترويجي وتعقب مصدرها.

الصورة المعنية متاحة فعليًا على منصة 500px وتم إلتقاطها من قبل المصور Su Tie. المعلومات المدرجة في صفحة 500px وفي بيانات EXIF تشير بوضوح إلى أنه تم إلتقاط تلك الصورة بإستخدام Nikon D850 بدلاً من هاتف ذكي من شركة Huawei. أوضح Jamie-hua أن هناك أيضًا بعض الصور المشبوهة الأخرى، على الرغم من أنه لم يكن قادرًا على إثبات مصدرها.

Advertisements

إعتذرت شركة Huawei رسميًا منذ ذلك الحين، مشيرة إلى أن الصور تم إختيارها وإعدادها بشكل خاطئ من قبل المحرر. قامت الشركة أيضًا بتعديل الفيديو الترويجي للمسابقة للتأكد من أنه لا يتضمن اللقطات المشبوهة. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة Huawei بمثل هذا التصرف، فقد تم رصدها تقوم بتصرف مماثل في وقت سابق، وبالضبط في إعلان ترويجي للهاتف Huawei Nova 3.