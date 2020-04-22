الهاتف Huawei Nova 7 Pro يظهر في أحد المتاجر، ويضم شاشة OLED منحنية الطرفين

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن تشيكلة Huawei Nova 7 Series في اليوم 23 من شهر أبريل الجاري، وهو ما يعني يوم غد الخميس، ولكن كان هناك متجر في الصين حريص بالفعل على وضع عضوين من هذه التشكيلة على رفوفه، مما أدى إلى ظهور أول فيديو لهذين الهاتفين على الويب. ويتضح لنا من خلال هذا الفيديو أن الهاتفين Huawei Nova 7 و Huawei Nova 7 Pro سيكونا متشابهين أكثر مما كان متوقعًا.

يبدأ الفيديو بالهاتف Huawei Nova 6 متبوعًا بالهاتف Huawei Nova 7 5G. إذا قمت بعد عدد الكاميرات، فسترى أن الهاتف Huawei Nova 7 الجديد يضم أربع كاميرات في الخلف، وتظهر شاشة ” About ” أن هذه الكاميرات ستمتاز بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 8 ميغابكسل أيضًا للكاميرا المقربة، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الرابعة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبغض النظر عن الكاميرات الأربعة في الخلف، فهذا الهاتف سيضم كذلك كاميرا واحدة في الأمام بدقة 32 ميغابكسل.

الهاتف Huawei Nova 7 سيضم كذلك المعالج HiSilicon Kirin 985 5G، وسيأتي مع 8GB من الذاكرة العشوائية، ومع 128GB أو 256GB من الذاكرة الداخلية.

أما بخصوص الهاتف Huawei Nova 7 Pro، فهو سيضم المعالج HiSilicon Kirin 985 5G بدلاً من HiSilicon Kirin 990 5G الذي إقترحته الشائعات السابقة. وعلاوة على ذلك، فهو سيضم 8GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 128GB أو 256GB من الذاكرة الداخلية.

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الهاتف Huawei Nova 7 Pro سيضم نفس الكاميرا الأربعة المتواجدة في الواجهة الخلفية للهاتف Huawei Nova 7 بإستثناء أن الكاميرا المقربة في الهاتف Huawei Nova 7 Pro 5G ستستند على مبدأ المنظار وستدعم تقنية تثبيت الصورة OIS كما أنها ستوفر تقريبًا بصريًا قدره ×5 وتقريبًا رقميًا قدره ×50. وعندما يتعلق الأمر بالكاميرا الأمامية، فسوف يضم الهاتف Huawei Nova 7 Pro 5G كاميرا أمامية أساسية بدقة 32 ميغابكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابكسل.

وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد تأكد الآن كذلك أن الهاتف Huawei Nova 7 سيضم شاشة OLED مسطحة بحجم 6.53 إنش، في حين سيضم الهاتف Huawei Nova 7 Pro 5G شاشة OLED منحنية الطرفين بحجم 6.57 إنش مع العلم بأن الشاشات في كلا الهاتفين ستمتازان بدقة +FullHD وستدعمان معدل التحديث 60Hz. وفيما يخص البطاريات، فسوف يأتي كلا الهاتفين مع بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 40W.

هذين الهاتفين سيكونا متوفرين بخمسة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأخضر والأزرق والأحمر والأبيض. وبغض النظر عن الهاتفين Huawei Nova 7 و Huawei Nova 7 Pro، فمن المفترض أن تُعلن شركة Huawei كذلك عن الهاتف Huawei Nova 7 SE الذي سيستخدم المعالج HiSilicon Kirin 820 5G، على الأقل وفقا للشائعات.