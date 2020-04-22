شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة بلجيكية تطور تكنولوجيا لاختبار الأجسام المضادة بدقة 100٪ .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ادعت شركة بلجيكية للتكنولوجيا الحيوية أنها طورت اختبار الأجسام المضادة للفيروس التاجي المضمون بدقة 100٪، وقالت الشركة التى تحمل اسم ZenTech ومقرها لييج إنها بدأت في إجراء عشرات الآلاف من الاختبارات المعتمدة من الحكومة في الأسبوع.

ووفقا لـ ديلى ميل تخطط Zentech لنشر هذه التكنولوجيا فى بلجيكا أولا قبل رفع مستوى التصنيع إلى 3 ملايين شهريا حتى يمكن استخدام الاختبارات فى بلدان أوروبية أخرى.



التكنولوجيا الجديدة

وتكتشف الأجهزة ما إذا كان شخص ما قد أصيب بالفيروس التاجى سابقا وقد تعافى منذ ذلك الحين، حتى لو لم يكن على علم بأنه مصاب، وتستغرق النتائج 15 دقيقة.ويقول العلماء أنها ضرورية للدول الخارجة من الحظر لأنهم يستطيعون معرفة من المحتمل أن يكون لديه مناعة ضد الفيروس.

وتقول بريطانيا إنها لن تفكر فى إجراء أي اختبار لجسم مضاد يقل عن 98 %، فهناك نوعان مختلفان من اختبارات الأجسام المضادة ، أحدهما يتم إجراؤه فى المنزل ويستغرق بضع دقائق، والآخر يتم نشره في المختبر لتحليله.

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يتم تنفيذ كلا الإصدارين من الاختبار باستخدام وخز الإصبع لاستخراج عينة الدم، واختبار Zentech غير مناسب للاستخدام المنزىي.

مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Zentech، جان كلود هافو قال، "حساسية الاختبارات تبلغ 100 % وهذا يعنى أن جميع المرضى الذين لديهم أجسام مضادة لـ COVID-19، نراهم باختبارنا.وتابع لا نريد ولا ننوى استخدام هذه الاختبارات من قبل أي شخص، إنه ليس اختبار حمل، إن تنفيذ النتائج وتفسيرها أمر معقد للغاية.وشدد على أن مجموعات الاختبار كانت فقط للمهنيين الطبيين، أولاً فى بلجيكا ثم فيما بعد فى بلدان أخرى فى الاتحاد الأوروبي وخارجه.

يُنظر إلى اختبارات الأجسام المضادة على أنها أداة حاسمة لتحديد من لديه COVID-19 - خاصةً الحاملات غير المصحوبة بأعراض وبالتالي يمكن أن تكون محصنة ضدها.

يمكن أن تمهد هذه الاختبارات الطريق للسماح للأشخاص بالعودة إلى العمل حيث تفكر الدول فى تخفيف إجراءات الإغلاق واسعة النطاق، كذلك يمكن أن يكون ذلك مهمًا بشكل خاص للعاملين فى مجال الرعاية الصحية فى الخط الأمامي للوباء.ونتيجة لذلك، تتسابق المختبرات فى العديد من البلدان لطرح أعداد هائلة من مجموعات الاختبار الموثوقة.