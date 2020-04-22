شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك تضع سلامة وأمن مستخدميها كأولوية أساسية لديها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضع "تيك توك" سلامة وأمن مستخدميها كأولوية أساسية لديها، وتلتزم بتوفير بيئة آمنة وإيجابية لمستخدمي التطبيق وذلك من خلال إرشادات مجتمع "تيك توك" التي تساعد المستخدمين على فهم كيفية استخدام التطبيق بطريقة إيجابية وتحدد قواعد السلوك والمحتوى المقبول وغير المقبول على منصتنا، وذلك استمرارا لجهودنا الهادفة للحفاظ على بيئة التطبيق كبيئة آمنة للجميع، حيث تعكس إرشادات مجتمع "تيك توك" مبادئنا ومبادئ المجتمع وتحدد قواعد السلوك المقبولة على المنصة، التي ترحب وتسمح فقط بالسلوكيات المقبولة اجتماعيا.

بالإشارة إلى الأخبار المتداولة والمنتشرة مؤخرا عن إحدى مستخدمي تطبيق "تيك توك"، فإننا نؤكد أن المحتوى المتداول محل التحقيق لم يتم نشره من خلال منصتنا، كما نؤكد دائمًا أننا لا نؤيد أو نفرق بين أي محتوى أو مستخدم وآخر طالما أنه يلتزم بإرشاداتنا وقواعدنا المدرجة، كما نقوم دائمًا بتطوير وتعزيز أدوات مراقبة وتقييم المحتوى لضمان تحديد استخدام الجميع من المشاهير أو غير المشاهير على حد سواء وفقًا لإرشادات مجتمع "تيك توك"، وأن أي سلوك سلبي قد يحدث على التطبيق من قبل المستخدمين هي حالات فردية لا تعكس ولا تمثل مبادئ المنصة.

كما نؤكد على عملنا المستمر لتطوير وتحديث وسائلنا وأدواتنا بشكل دوري لمكافحة سوء الاستخدام، فهي عملية مستمرة لا تنتهي وهو تحدي تواجهه الصناعة بأكملها، ونحن ملتزمون العمل باستمرار على تحسين إجراءاتنا الحالية وتفعيل أدوات تقنية وإدارية إضافية في إطار التزامنا تجاه مستخدمينا، كما أننا نشجع المستخدمين أيضًا على الإبلاغ عن أي محتوى أو استخدام غير لائق من خلال خاصية الدعم والإبلاغ داخل التطبيق من أجل مساعدتنا في الحفاظ على بيئة ملائمة وإيجابية على المنصة.

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نحث المستخدمين على المساهمة في خلق بيئة أفضل من خلال الالتزام بالإرشادات والامتناع عن نشر أو تأييد أي محتوى سلبي، لأن هذا النوع من المحتوى يتم مسحه من التطبيق على الفور بسبب انتهاك إرشادات المجتمع، ونحن ملتزمون بتثقيف المستخدمين وإمدادهم بالمعلومات اللازمة حول الرفاهية الرقمية، وتشجيعهم على تحمل المسؤولية والاستخدام المسؤول للإنترنت.

جدير بالذكر أنه وفقًا لإرشادات المجتمع، التي يمكن العثور عليها من خلال هذا الرابط (https://www.tiktok.com/community-guidelines?lang=ar) لا نسمح بمشاركة أي محتوى على المنصة يمكن أن يتسبب في تضليل أو خداع المستخدمين أو أية أفعال من الممكن أن تسبب ضررًا لمجتمعنا، كما لا نسمح بوجود أية خدمات أو أنشطة مدفوعة أو خدمات زيادة التفاعل والمرور على الحساب المدفوعة. وبموجب إرشادات استعمال التطبيق لدينا، تحظر "تيك توك" أي محتوى أو نشاط يسعى إلى زيادة الشعبية بشكل مدفوع أو بطرق غير تطوير جودة المحتوى على المنصة، كما نمنع أيضًا أي محاولات للتلاعب بآليات النظام الأساسية لزيادة التفاعل. وتحظر إرشادات "تيك توك" كذلك مشاركة الطرق حول زيادة المشاهدات أو الإعجابات أو المتابعين أو المشاركات أو التعليقات بشكل غير حقيقي أو بطرق أخرى غير تطوير جودة المحتوى، كما يمنع التطبيق محاولة بيع أو شراء المشاهدات أو الإعجابات أو المشاركات أو التعليقات أو زيادة التفاعل والمرور غير الحقيقية.