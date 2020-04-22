شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متصفح "أوبرا" يقدم تحديثا لجذب عشاق "انستجرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح متصفح الإنترنت "أوبرا" تحديثا جديدا، من أجل خطف عشاق موقع التواصل المصور الشهير "انستجرام"، وقال موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص إن تحديث "أوبرا" الجديد يقدم عددا من الميزات الخاصة لجذب المستخدمين، بعيدا عن المتصفحات المنافسة مثل "جوجل كروم" و"موزيلا فاير فوكس".

واستعانت "أوبرا" بالتعاون مع شبكة التواصل الاجتماعي الشعبية "انستجرام"، حيث يمكن تشغيلها مباشرة من خلال زر مخصص في الشريط الجانبي.

ويمكن من خلال هذا الزر الوصول بصورة سريعة إلى شريط أخبارك وقصصك ورسائلك المباشرة عبر انستجرام.

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كما يسمح التحديث بإبقاء موقع معين يعمل بجانبك مثل انستجرام وغيرها من مواقع التواصل، بينما أنت تواصل التصفح في علامة تبويب أخرى من دون أن تغلق تبويب الموقع الآخر.

جدير بالذكر كشف تقرير حديث عن أن تطبيق إنستجرام سيحصل قريبًا على ميزة جديدة موجودة بتطبيق واتس آب منذ فترة طويلة، وهي خيار التثبيت Pin، إذ يسمح واتس آب لمستخدميه بتثبيت ما يصل إلى ثلاث محادثات محددة أعلى الصفحة الرئيسية للسماح للمستخدمين بالعثور عليها بسرعة.

ووفقًا لتغريدة من باحثة الأمن جين مانشون وونج، تم رصد خيار التثبيت لكن بالتعليقات داخل تطبيق انستجرام، إذ سيسمح التطبيق قريبًا للمستخدمين بتثبيت التعليقات على مشاركاتهم، ولم تحدد ونج ما إذا كان هذا الخيار سيكون صالحًا لأكثر من تعليق واحد أم لا على تطبيق مشاركة الصور، كما لم تكشف عن وقت محدد لقدوم هذه الميزة الجديدة للتطبيق.