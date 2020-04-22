الأرصاد تحذر من تقلبات طقس الخميس

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الخميس، انخفاضا بدرجات الحرارة حوالي 4 درجات.

وأضافت الأرصاد في بيان: "يسود الخميس طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على الوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب الصعيد".

وتابعت: "الرياح معتدلة على كافة الأنحاء نشطة على السواحل الشمالية الغربية مع أمطار على مناطق متفرقة، وشبورة صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

الأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

من جانبها، نصحت الدكتورة إيمان شاكر وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة للعامة للأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة متابعة النشرة الجوية باستمرار، وعدم تخفيف الملابس، لتجنب الإصابة بنزلات البرد، مشيرة إلى أن هناك فارقا بين درجات الحرارة بالنهار ودرجات الحرارة في الليل.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الخميس على محافظات ومدن مصر:

القاهرة الكبرى من 17 إلى 30 درجة

الوجه البحري من 16 إلى 29

السواحل الشمالية الغربية 16 إلى 23

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء من 18 إلى 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر من 23 إلى 32

شمال الصعيد من 20 إلى 32

جنوب الصعيد من 25 إلى 37 درجة