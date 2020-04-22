تسريب المواصفات الكاملة لهاتف Motorola Edge Plus

تستضيف شركة موتورولا حدثًا عبر الإنترنت اليوم للإعلان عن هاتفها الرائد الجديد المسمى (Motorola Edge Plus)، وهو أول هاتف رائد لها في غضون عامين، وبالرغم من ذلك، فإن الشائعات والتسريبات لا تتوقف، ويوضح تسريب جديد المواصفات الكاملة للهاتف الذي تحاول موتورولا من خلاله منافسة اللاعبين الكبار، مثل سامسونج.

ومن الواضح أن جهاز (Motorola Edge Plus)، الذي يبلغ سعره 1000 دولار، سيحتوي على شاشة من نوع (OLED) بقياس 6.7 إنشات وبدقة (+Full HD) ومعدل تحديث 90 هيرتزًا، وأظهرت التسريبات السابقة للهاتف أن الشاشة منحنية عند الحافات الجانبية.

وأضافت الشركة ميزات برمجية إلى الحافة على أمل جعلها أكثر قابلية للاستخدام، بحيث يمكن النقر عليها لإظهار اختصارات التطبيق وإظهار نوع من الأزرار الافتراضية في الألعاب المدعومة، وتتيح موتورولا تعطيل حافات الشاشة إذا كان المستخدم يرغب في استخدام الجزء العلوي المسطح فقط.

ويحتوي الهاتف الرائد الجديد من موتورولا على معالج (Snapdragon 865) و 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع (UFS 3.0) و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع (LPDDR5) وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير مع شحن سلكي سريع بقدرة 18 واط وشحن لاسلكي سريع بقدرة 15 واط وشحن لاسلكي عكسي بقدرة 5 واط.

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أما بالنسبة للكاميرات، يبدو أن (Motorola Edge Plus) يأتي بكاميرا خلفية ثلاثية بعدسة أساسية بدقة 108 ميجابيكسل بفتحة F/1.8، وعدسة واسعة جدًا بدقة 16 ميجابيكسل بمجال رؤية 117 درجة وفتحة عدسة F/2.2، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 8 ميجابيكسل وفتحة F/2.4، وهناك أيضًا كاميرا أمامية بدقة 25 ميجابيكسل وفتحة F/2.0.

ويقال إن الهاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10 ويدعم (Bluetooth 5.1) ويحتوي على منفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر مع مكبرات صوت ستيريو، ومن المتوقع أن تعلن موتورولا أيضًا عن هاتف أقل قوة يسمى (Motorola Edge)، ويبدو أن هذا الهاتف يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل.