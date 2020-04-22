تكنولوجيا: Meizu تحدد يوم 8 من مايو للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Meizu 17 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Meizu يوم 8 من مايو لكشف النقاب رسمياً عن سلسلة هواتف Meizu 17 5G، كما أكدت الشركة على خططها لنشر تفاصيل عن الإصدارات الجديدة حتى الإعلان الرسمي الشهر المقبل.

كانت شركة Meizu قد أعلنت عن تقنية mSmart 5G في 17 من شهر أبريل، كما أكدت الشركة خلال الحدث على بدء الإنتاج الضخم لسلسلة هواتف Meizu 17 5G.

نشرت Meizu مؤخراً إعلان تشويقي كشفت من خلاله عن لمحات من تصميم Meizu 17 5G من الجهة الأمامية، واليوم أكدت الشركة على موعد الإعلان عن الهاتف في 8 من مايو.

ولقد كشفت بعض التسريبات السابقة عن المواصفات المتوقعة لهاتف Meizu 17 5G، حيث من المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش في الشاشة، كما يدعم معدل تحديث 90Hz، أيضاً يضم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 865.

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من جانب أخر يدعم الهاتف معايير LPDDR5 في الذاكرة العشوائية ومعايير UFS 3.0 في سعة التخزين، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

أيضاً يعد هاتف Meizu 17 5G أحد إصدارات هذا العام المميزة بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، كما يتميز بتصميم نحيف لإطارات الشاشة، وينطلق الهاتف بميزة تقنية Meizu الجديدة mSmart 5G التي تقدم معالجة ذكية لإستهلاك تقنية 5G للطاقة، لدعم عمر بطارية حتى 8 ساعات مع تقنية 5G، كما يمكن لهذه التقنية أن تدعم توفير إستهلاك الطاقة بنسبة 64%، وهو ما سيؤكد عليه الإعلان الرسمي عن الهاتف المقرر في 8 من مايو.

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