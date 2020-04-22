شركة Nintendo ترفع وتيرة إنتاج جهاز Nintendo Switch لمواكبة الطلب الكبير

فاطمة أيت طالب - دبي - إحدى المشاكل التي تواجهها شركة Nintendo الآن هي نفاد وحدات Nintendo Switch بسرعة من رفوف المتاجر. هذه مشكلة جيدة في الواقع، على الرغم من أن هذا يترك العديد من العملاء محبطين لأنهم غير قادرين على وضع أيديهم على الجهاز ما لم يكونوا على إستعداد لدفع الأسعار المرتفعة التي يُطالب بها بعض البائعون في الظرفية الراهنة.

لقد سمعنا سابقًا من المحللين أن شركة Nintendo ستعمل على تجديد المخزون بحلول فصل الصيف، ولكن الخبر السار هو أنه من الممكن أن يحدث ذلك في وقت أقرب مما كان متوقعًا. هذا وفقا لتقرير حديث من وكالة الأنباء Nikkei والتي أوضحت أن شركة Nintendo ترفع وتيرة إنتاج Nintendo Switch من أجل تلبية طلب العملاء.

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يقول التقرير أن الشركة تخطط لزيادة الإنتاج بنسبة 10 في المئة إضافية في العام 2020، مما يعني أن Nintendo ستقوم بتصنيع أكثر من 20 مليون وحدة من جهاز Nintendo Switch في العام 2019. ولا يزال من غير الواضح متى ستصل الدفعة الأولى، ولكن نآمل أن تكون الزيادة في الإنتاج تعني أننا سنشهد المزيد من الوحدات في مستودعات الشركة، ولكن حتى ذلك، يرجى إبقاء آمالك منخفضة.

كان أداء Nintendo Switch جيدًا جدًا منذ إطلاقه على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد والذي أجبر الكثيرين على العمل والدراسة من المنزل. في الحقيقة، هذا دفع الكثيرين إلى البحث عن وسائل جديدة للترفيه، مثل جهاز Nintendo Switch.