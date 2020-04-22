سماعات AirPods X الجديدة قد لا تصل حتى العام المقبل، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا شائعات تُفيد بأن شركة آبل تخطط لإطلاق سماعات جديدة للأذن تُدعى AirPods X. من المفترض أن تأتي هذه السماعات بإعتبارها نسخة Lite من سماعات AirPods Pro الحالية. تردد في السابق أنه سيتم الكشف عن هذه السماعات في مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC 2020، والذي سيتم عقده في منتصف هذا العام من خلال شبكة الإنترنت فقط، ولكن قد لا يكون هذا هو الحال.

وفقا لتقرير جديد من موقع DigiTimes نقلاً عن مصادر في سلسلة التوريد التابعة لشركة آبل، فيبدو أن هذه الأخيرة قررت تأجيل إطلاق سماعات AirPods X إلى النصف الثاني من هذا العام أو ربما حتى النصف الأول من العام 2021. من غير الواضح في الوقت الراهن ما هو سبب التأخير، ولكن الأزمة الصحية التي يشهدها العالم حاليًا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد قد تكون على الأرجح هي السبب وراء ذلك، فهذه الكارثة أجبرت العديد من الشركات على تعليق عملياتها مؤقتًا.

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ومع ذلك، فقد تردد في الأونة الأخيرة أن شركة آبل تملك سماعات AirPods جديدة قد يتم إطلاقها هذا الأسبوع أو في الأسبوع المقبل. كنا نظن في البداية أن هذه السماعات هي AirPods X التي سمعنا عنها من قبل، ولكن بعد النظر يبدو أنها ستأتي لخلافة سماعات AirPods الحالية، على الرغم من أننا لسنا متأكدين من نوع التغييرات التي ستأتي بها.

على أي حال، يُرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن إذا كنت تتطلع إلى رؤية شركة آبل تقوم بإطلاق سماعات AirPods X بالفعل، فقد تضطر إلى الإنتظار لفترة أطول قليلاً من المتوقع سابقًا.