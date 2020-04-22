شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احتفل بيوم الأرض 2020 بهذه الأنشطة عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكنك أن تحتفل بيوم الأرض الموافق 22 أبريل من خلال بعض الأنشطة عبر الانترنت وسط الظروف التي يمر بها الجميع بسبب فيروس كورونا، فلا يزال بإمكانك الاحتفال بالذكرى الخمسين ليوم الأرض بأسلوب جديد، حيث تقدم وكالة ناسا والمتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي (AMNH) في مدينة نيويورك وعدد من المنظمات الأخرى أنشطة عبر الإنترنت ستعلمك المزيد عن كوكب الأرض.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، جمعت وكالة الفضاء مجموعة متنوعة من الموارد التعليمية في مجموعة أدوات للذكرى السنوية الخمسين، والتي تم تصميمها لتوصيل رسائل الحفظ إلى الشباب وبقية العالم أيضًا.

أطلقت وكالة ناسا أيضًا حملة #EarthDayAtHome لمساعدة الجمهور على الاحتفال، حيث كتب مسؤولو ناسا في بيان: "بينما نخطط ليوم الأرض 2020، تستمر وكالة ناسا في التواصل مع الشباب من خلال جمع موارد مختلفة من جميع أنحاء الوكالة في مجموعة أدوات يوم الأرض عبر الإنترنت".

وأضافوا: "جميع الموارد هنا مجانية ومتاحة للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور والقادة المدنيين والمتاحف، وأي شخص آخر، لاستخدامها والاستمتاع بها."

كما ستستضيف وكالة الفضاء إصدارًا خاصًا بيوم الأرض من "ناسا ساينس لايف" يوم الأربعاء الساعة 3 مساءً. EDT (1900 بتوقيت جرينتش).

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وسيضم البث الشبكي رئيس الوكالة جيم بريدنشتاين، الذي سيتحدث عن كيف تساعد تقنية ناسا العلماء في التعرف على الأرض وأنظمتها المترابطة.

كما سيقوم AMNH ببث "مهرجان الأرض" طوال اليوم الأربعاء، وأحد الأحداث التي تم بثها مباشرة التي تستضيفها عالمة الجيولوجيا الكوكبية AMNH مارثا جيلمور ، بمقارنة كوكبنا بجيرانه الكونيين، ووضع الأرض في سياق أكبر وتحويل منظورنا.

وكتب مسؤولو AMNH في بيان: "هيا بنا على متن رحلة حية للكشف عن أسرار التوأم للأرض كوكب الزهرة، والطبيعة الديناميكية لجيراننا الكوكبيين، ماذا يمكن أن يعلمنا كوكب الزهرة والمريخ حول تغير المناخ والظروف الفريدة التي تدعم الحياة على الأرض؟"