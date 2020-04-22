تكنولوجيا: هواوي تسجل أرباح ثابتة في الربع الأول مع إيرادات بقيمة 25.75 مليار دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي عن تقريرها المالي للربع الأول من عام 2020، والذي كشف عن تسجيل الشركة أرباح ثابتة، وإيرادات بقيمة 25.75 مليار دولار.

إستطاعت العملاق الصيني أن تحقق أرباح جيدة خلال الربع الأول من عام 2020، كما كشفت الشركة عن إجمالي إيرادات الربع الأول التي إرتفعت إلى 25.75 مليار دولار أي بزيادة بنسبة 1.4% عن إيرادات الربع الأول من العام الماضي الذي سجلت فيه هواوي إيرادات بقيمة 25.43 مليار دولار.

من جانب أخر إنخفض صافي الربح لشركة هواوي من نسبة 8% في الربع الأول من عام 2019، إلى 7.3% في الربع الأول من عام 2020

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ولقد أكدت العملاق الصيني على إستمرار العمل في قطاعات الشركة رغم إنتشار الفيروس الذي أثر بالفعل على الكثير من الشركات المصنعة للهاتف في الفترة الأخيرة، كما أكدت هواوي بتصريحات واثقة على الإتجاه إلى زيادة حصتها السوقية العالمية حتى مع التوقعات التي تتجه إلى إنخفاض الشحنات في الأسواق العالمية بنسبة 20%.

يذكر أن تباطؤ إنتشار فيروس كورونا في السوق الصيني خلال شهر مارس، دعم الشركة في تحقيق إيرادات في السوق المحلي، إلا أن الشركة مازالت تواجه تباطؤ في الشحنات في الأسواق العالمية، كما تواجه الشركة تأخير في تطوير ونشر شبكات 5G.

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