مايكروسوفت تريد إستخدام البلازما من المتعافون من فيروس COVID-19 لعلاج المرضى الآخرين

فاطمة أيت طالب - دبي - تقوم شركات مثل آبل بدورها في محاولة للمساعدة في الحد من إنتشار فيروس COVID-19 من خلال إنشاء وإنتاج أقنعة الوجه والدروع للمستجبين الأوائل والأطباء وأطقم العمل الذين يسهرون على معالجة المصابين ورعايتهم. لقد تعاونت أيضًا مع شركة جوجل لإنشاء ميزات لتتبع جهات الاتصال والتي سيتم دمجها في التطبيقات المصممة لنظامي iOS و Android.

يبدو أن مايكروسوفت قررت أيضًا الإنضمام إلى المعركة حيث أعلنت الشركة عن مبادرتها الأخيرة والتي أطلقت عليها إسم Plasma Bot. ووفقًا لشركة مايكروسوفت، تُعتبر Plasma Bot أداة للفحص مصممة لمساعدة الأشخاص الذين تعافوا من فيروس COVID-19 على التبرع بالبلازما، والتي يمكن إستخدامها مرة أخرى لعلاج المرضى المصابين حاليًا.

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ووفقًا لشركة مايكروسوفت، فقد صرحت بالقول : ” لقد ثبت بالفعل أن العلاجات المشتقة من البلازما، مثل H-Ig، فعالة في علاج التهابات الجهاز التنفسي الشديدة. إن القدرات المشتركة لهذه الشركات الرائدة تعطينا الأمل في علاج موثوق ومستدام لفيروس COVID-19 “.

ستعقد مايكروسوفت شراكة مع CoVIg-19 Plasma Alliance للمساعدة في دراسة العلاجات التي تستند على البلازما. من خلال إستخدام Plasma Bot، ستطلب أداة الفحص هذه من المستخدمين الإجابة على سلسلة من الأسئلة لتحديد ما إذا كان بإمكانهم التبرع أم لا، حيث ستوجههم بعد ذلك إلى مركز مرخص لجمع البلازما بالقرب منهم لتقديم تبرعاتهم.

حتى الآن لا يوجد علاج معروف لفيروس COVID-19. لقد رأينا كيف يمكن لبعض الأدوية الحالية أن تساعد في علاج أعراض معينة تتعلق بالمرض، ولكن كما قلنا، لا يوجد علاج محدد معروف. هناك لقاحات متعددة قيد التطوير أيضًا، ولكن يُعتقد أنها لن تصل على الأرجح حتى العام 2021، على إفتراض أن هذه اللقاحات أثبتت نجاحها.