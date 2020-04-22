آبل تكتشف طريقة لمنع الشاشات القابلة للطي من التصدع في المنتصف

فاطمة أيت طالب - دبي - نقطة الضعف في الهواتف الذكية القابلة للطي هي منتصف الشاشة حيث يحدث التجعد. مع الفتح والإغلاق المتكرر، ليس هناك شك في أنه في النهاية، سوف تنكسر الشاشة أو تبدأ علامات التلف في الظهور عليها. ومع ذلك، كشفت براءة إختراع جديدة تم إكتشافها مؤخرًا أن شركة آبل توصلت إلى طريقة محتملة لحل هذه المشكلة.
وفقا لبراءة الإختراع هذه، فهي تصف طبقة واقية يمكن وضعها على الشاشة القابلة للطي لمنع الشاشة من التصدع في المنتصف. وبطبيعة الحال، هذا ليس تدبيرًا وقائيًا بنسبة 100 في المئة، فمع مرور الوقت، سوف تتصدع الشاشة في النهاية، ولكن ربما هذه الطبقة الواقية، ستزيد من عمر الشاشة.
كانت هناك شائعات تشير إلى أن شركة آبل تعتزم بدورها الدخول إلى سوق الهواتف الذكية القابلة للطي، ولكن نظرًا إلى الملاحظات التي تلقتها شركات مثل سامسونج و Huawei وموتورولا، فنحن لن نتفاجأ في حالة إذا إستمرت شركة آبل في الصمود حتى تقوم بالتوصل إلى حل أكثر متانة.
ليست هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها شركة آبل تستكشف فكرة الهواتف الذكية القابلة للطي، وكذلك كيفية منعها من الإنكسار. في السابق، رأينا براءة إختراع أخرى من الشركة تصف تصميم مختلف لمفصل من شأنه أن يحرك شاشتين منفصلتين معًا لتشكيل شاشة واحدة كبيرة، مما يعطي الوهم بأن الهاتف يملك شاشة واحدة قابلة للطي، ولكنه في الواقع يملك شاشتين منفصلتين.
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