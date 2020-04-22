شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق" صور جوجل" يحصل على مزايا جديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل شركة جوجل حاليا على طرح ميزة جديدة لخدمة الصور التابعة لها جوجل Photos، ورغم أن هذه الميزة مجرد تعديل بسيط، إلا أنها مهمة لبعض المستخدمين، إذ كشفت الباحثة "جين وونج"، أن أحدث إصدار من تطبيق صور جوجل سيمكن المستخدمين من إزالة الصوت من مقاطع الفيديو بسهولة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن جوجل تجري أخيرا بعض التغييرات على أدوات تعديل الفيديو الأساسية، وفي الوقت الحاضر، يمكن لمستخدمي أندرويد تدوير مقاطع الفيديو وقطع البداية والنهاية وتصدير الإطارات الفردية في صور جوجل، ومع ذلك، وفقًا لجين، تعمل جوجل الآن على خيار يتيح للمستخدمين إزالة الصوت من مقاطع الفيديو الحالية.

Advertisements

وستسهل هذه الميزة الجديدة على المستخدمين نشر مقاطع الفيديو على مختلف منصات التواصل الاجتماعي دون القلق بشأن ضوضاء الخلفية أو تشتيت الانتباه، كما قامت جين بالتغريد حول الميزة لتوضح لنا كيف ستبدو.

وقد أضافت جوجل مؤخرًا، ميزة جديدة إلى تطبيق Arts & Culture التابع لها والذى يمكن استخدامه لتحويل صور المستخدم إلى لوحات فنية، حيث تسمح الميزة - المسماة Art Transfer - للمستخدمين بتطبيق خصائص اللوحات المعروفة على الصور الخاصة.

وللقيام بذلك، سيتعين على المستخدمين فتح تطبيق جوجل Arts & Culture> فتح قائمة الكاميرا في الشريط السفلي> حدد "Art Transfer"، وباستخدام هذه الميزة، سيتمكن مستخدمي الهواتف الذكية من جلب عناصر من أعمال فنسنت فان جوخ وآندي وارهول وليوناردو دا فينشي وإدوارد مونش وغيرهم إلى صورهم الخاصة، وتقدم Art Transfer للمستخدمين ما يصل إلى 23 عملًا فنيًا كلاسيكيًا لا يحتاجون إلى دعم الإنترنت للعمل.