شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو باقتك صغيرة .. بالخطوات كيف تحفظ مقاطع فيديو يوتيوب لعرضها "أوفلاين"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت العديد من التقارير عن زيادة مفاجئة في استهلاك باقات انترنت الهواتف المحمولة نتيجة للعزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا Covid-19، ونظرًا لأن مشاهدة مقاطع الفيديو من بين الأمور الأكثر استهلاكًا للبيانات على الإنترنت، فقد طلب العديد من موفري خدمات الفيديو تقليل دقة البث الافتراضية إلى SD (تعريف قياسي) بما في ذلك YouTube.

ومع ذلك، فإن مشاهدة مقطع فيديو على YouTube بشكل متكرر لا يزال يستهلك الكثير من البيانات، ومع تشغيل الأغاني المفضلة مرارًا وتكرارًا، فإنها استهلاك البيانات لا بد أن يرتفع، لكن ماذا لو كان بإمكانك حفظ فيديوهات YouTube على هاتفك الذكي والاستماع إليه وقتما تشاء دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، حيث يتيح يوتيوب للمستخدمين القدرة على تنزيل مقاطع الفيديو.

كيفية حفظ فيديوهات YouTube أوفلاين:

1. افتح تطبيق YouTube على هاتفك الذكي.

2. ابحث عن أي فيديو تريده و اضغط عليه.

3. من شاشة التشغيل في الوضع الرأسي، اضغط على زر التنزيل.

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4. ثم ، اضغط على الدقة التي تريد حفظ الفيديو بها ثم اضغط على موافق.

5. سيقوم YouTube الآن بتنزيل الفيديو وحفظه مخزنا على ذاكرة التخزين المحلي.

لمشاهدة مقطع فيديو محفوظ، اضغط فوق علامة التبويب "المكتبة" من أسفل التطبيق واضغط على التنزيلات واضغط على أي فيديو تريد مشاهدته.