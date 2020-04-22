واتساب يضيف ملصقات جديدة لدعم التباعد الاجتماعي

وتساعد حزمة ملصقات واتساب (معًا في المنزل) على التواصل بطريقة ممتعة، وتبرز الحاجة إلى البقاء في المنزل والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأشخاص أثناء تفشي الفيروس، تم تصميم الملصقات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO)، وهي متوفرة بعشر لغات مختلفة.كما تتضمن الملصقات، عبارات شائعة مثل (سنفعل ذلك معًا) ولكنها تتضمن أيضًا بعض الرسائل المشجعة مثل سؤال شخص ما إذا كان على ما يرام، وقول أن شخصًا ما (بطلي)، والاحتفال بالعاملين الطبيين أيضًا، كما تحوي ملصقات واتساب الجديدة على ملصق غسل اليدين، وإجراء مكالمة فيديو جماعية وبعضها يتعلق بالعمل من المنزل.

هذا وتم استخدام تطبيق واتساب على نطاق واسع للحد من نشر المعلومات الخاطئة حول تفشي فيروس كورونا، حيث وضع التطبيق قيودًا على كيفية استخدام إعادة التوجيه وتنفيذ تدابير أخرى لمنع انتشار المعلومات الخاطئة، كما تستعد الخدمة أيضًا لتوسيع الاتصال الجماعي للحفاظ على اتصال المستخدمين.

