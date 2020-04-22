شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: IBM تحقق إيرادات أقل من المتوقع ونمو خدمات التخزين السحابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت شركة IBM أرباحًا ربع سنوية أقل بقليل من المتوقع في وول ستريت، لكنها تغلبت على أهداف الربح، حيث ارتفعت المبيعات في أعمال الحوسبة السحابية عالية الهامش بنسبة 19٪، كما سحبت الشركة توقعاتها السنوية لعام 2020، تماشيًا مع بعض الشركات الكبرى الأخرى، بسبب جائحة فيروس كورونا التى تسبب دمارًا للاقتصاد العالمي.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن شركة IBM تعد أول شركة أمريكية تسجل نتائج ربع سنوية للفترة المنتهية في 31 مارس، حيث تضرر اقتصاد البلاد بشدة، حيث أدى تفشي المرض إلى إبقاء الناس في الداخل، وتركز الشركة لعدة سنوات على أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في صناعة الخدمات السحابية، والاستحواذ على شركة Red Hat وبيع بعض الأعمال القديمة.

وقد ارتفعت الإيرادات من الأعمال السحابية، التي كان يرأسها سابقًا رئيس شركة IBM الجديد آرفيند كريشنا، بنسبة 19٪ إلى 5.4 مليار دولار في الربع الأول، حيث تولى كريشنا منصب الرئيس التنفيذي من Ginni Rometty في أبريل، أثناء تعيين هوارد بوفيل، المدير التنفيذي التكنولوجي السابق في بنك أوف أمريكا، كرئيس جديد للأعمال السحابية لشركة IBM.

وقد انخفض إجمالي الإيرادات لشركة IBM بنسبة 3.4 ٪ إلى 17.57 مليار دولار في الربع المبلغ عنه، وهو أقل بقليل من تقديرات المحللين البالغة 17.62 مليار دولار، وفقًا لبيانات IBES من Refinitiv، وباستثناء التأثير الناتج عن عمليات بيع العملة والأعمال، سجلت الشركة نموًا هامشيًا في الإيرادات، وانخفض صافي الدخل إلى 1.18 مليار دولار أو 1.31 دولار للسهم في الربع المنتهي في 31 مارس من 1.59 مليار دولار أو 1.78 دولار للسهم قبل عام.